الأسهم الأوروبية تواصل الصعود رغم التهديدات.. ورسوم مرتقبة على سويسرا

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واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها اليوم الأربعاء، مستفيدة من تعافي جزئي بعد ضعف السوق في الآونة الأخيرة، ومتجاهلة التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية جديدة، في ظل تقييم المستثمرين لنتائج متباينة من الشركات الكبرى.وارتفع مؤشر 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، مواصلاً الصعود للجلسة الثالثة على التوالي بعدما لامس يوم الجمعة أدنى مستوى له في خمسة أسابيع. كما صعد مؤشر داكس الألماني 0.5% ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4%.وكان من أبرز الرابحين سهم كومرتس بنك الذي ارتفع نحو 1% بعد إعلان البنك الألماني عن أرباح فصلية فاقت التوقعات، إضافة إلى رفعه بعض توقعاته للعام الجاري. أما شركة سيمنس إنرجي، فأعلنت أنها تتوقع بلوغ أقصى تقديرات النمو لعام 2025، ما ساهم في رفع سهمها 1.2%.ورغم هذه المكاسب، انخفض المؤشر السويسري بنسبة 0.1% وسط قلق متصاعد من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بنسبة 39% على صادرات ، والتي يُفترض أن تدخل حيز التنفيذ يوم الخميس. وتسعى رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر إلى لقاء الأميركي ماركو روبيو لمحاولة الحصول على إعفاء من هذه الرسوم.وفي قطاع الرعاية الصحية، تراجع المؤشر الأوروبي للقطاع بنسبة 0.7%، متأثرًا بهبوط سهم شركة نوفو نورديسك الدنماركية بنسبة 1.3% بعد أن أبقت على توقعاتها السنوية رغم خفضها سابقًا لتقديرات مبيعات 2025. كما أعلنت الشركة صاحبة عقار “ويجوفي” أنها ستخفض التكاليف بعد فقدانها نحو 95 مليار دولار من قيمتها السوقية الأسبوع الماضي.وأثارت تصريحات الرئيس الأميركي ، الثلاثاء، ضغوطًا إضافية على القطاع بعد أن أعلن عن نية إدارته فرض "رسوم قليلة" مبدئية على واردات الأدوية، تليها رسوم قد تصل إلى 250%، مما أثار مخاوف الأسواق من تصعيد تجاري جديد قد يطال قطاع الأدوية الحيوي.