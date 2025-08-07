Advertisement

إقتصاد

موانئ دبي العالمية توسّع طاقتها الاستيعابية

Lebanon 24
07-08-2025 | 10:44
أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" افتتاح ساحة جديدة مساحتها ‎2.6‎ مليون قدم مربعة في المحطة 4 بميناء جبل علي، ما يضيف طاقة تخزينية لـ13,000 مركبة ويرفع السعة الإجمالية إلى 75,000 مركبة.
التوسعة تشمل رصيفًا بطول 800 متر قادرًا على مناولة ثلاث سفن دحرجة في آن واحد، مع نقل عمليات الدحرجة من المحطة 1 لتحسين توافر الأرصفة وتسريع الخدمات. ويأتي المشروع دعمًا لاستراتيجية دبي لجعلها مركزًا إقليميًا لتجارة السيارات، في ظل نمو أحجام مناولة المركبات بنسبة 28% بالنصف الأول من 2025 (545 ألف مركبة)، معظمها واردات من الصين واليابان وتايلاند والهند وكوريا الجنوبية.
 
ويعد التوسع جزءًا من خطة أشمل لإنشاء سوق سيارات متطورة على مساحة 20 مليون قدم مربعة، دعماً لأجندة دبي الاقتصادية "D33".
بـ800 مليون دولار... سوريا توقع اتفاقية مع "موانئ دبي العالمية"
وزير الطاقة الأميركي: نراقب أي تأثيرات على إمدادات الطاقة العالمية
وزير الدفاع الإسرائيلي: هاجمنا أهدافاً إرهابية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومحطة رأس الخطيب للطاقة
وكالة الأنباء السورية: توقيع الاتفاقية مع شركة موانئ دبي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا
