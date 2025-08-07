28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
24
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
موانئ دبي العالمية توسّع طاقتها الاستيعابية
Lebanon 24
07-08-2025
|
10:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
مجموعة موانئ دبي
العالمية "دي بي ورلد" افتتاح ساحة جديدة مساحتها 2.6 مليون قدم مربعة في المحطة 4 بميناء جبل علي، ما يضيف طاقة تخزينية لـ13,000 مركبة ويرفع السعة الإجمالية إلى 75,000 مركبة.
Advertisement
التوسعة تشمل رصيفًا بطول 800 متر قادرًا على مناولة ثلاث سفن دحرجة في آن واحد، مع نقل عمليات الدحرجة من المحطة 1 لتحسين توافر الأرصفة وتسريع الخدمات. ويأتي المشروع دعمًا لاستراتيجية دبي لجعلها مركزًا إقليميًا لتجارة السيارات، في ظل نمو أحجام مناولة المركبات بنسبة 28% بالنصف الأول من 2025 (545 ألف مركبة)، معظمها واردات من
الصين
واليابان وتايلاند والهند وكوريا الجنوبية.
ويعد التوسع جزءًا من خطة أشمل لإنشاء سوق سيارات متطورة على مساحة 20 مليون قدم مربعة، دعماً لأجندة دبي الاقتصادية "D33".
مواضيع ذات صلة
بـ800 مليون دولار... سوريا توقع اتفاقية مع "موانئ دبي العالمية"
Lebanon 24
بـ800 مليون دولار... سوريا توقع اتفاقية مع "موانئ دبي العالمية"
07/08/2025 20:20:56
07/08/2025 20:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: نراقب أي تأثيرات على إمدادات الطاقة العالمية
Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: نراقب أي تأثيرات على إمدادات الطاقة العالمية
07/08/2025 20:20:56
07/08/2025 20:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: هاجمنا أهدافاً إرهابية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومحطة رأس الخطيب للطاقة
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: هاجمنا أهدافاً إرهابية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومحطة رأس الخطيب للطاقة
07/08/2025 20:20:56
07/08/2025 20:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء السورية: توقيع الاتفاقية مع شركة موانئ دبي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا
Lebanon 24
وكالة الأنباء السورية: توقيع الاتفاقية مع شركة موانئ دبي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا
07/08/2025 20:20:56
07/08/2025 20:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
التغير المناخي يعيد تشكيل قواعد اللعبة.. الكوارث الطبيعية تكبّد قطاع التأمين خسائر قياسية
Lebanon 24
التغير المناخي يعيد تشكيل قواعد اللعبة.. الكوارث الطبيعية تكبّد قطاع التأمين خسائر قياسية
12:00 | 2025-08-07
07/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كوين بيس": سهم العملات المشفرة القيادي تحت الضغط وسط تصاعد المنافسة
Lebanon 24
"كوين بيس": سهم العملات المشفرة القيادي تحت الضغط وسط تصاعد المنافسة
10:14 | 2025-08-07
07/08/2025 10:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كم عدد الأشخاص الذين يمتلكون بيتكوين واحد؟
Lebanon 24
كم عدد الأشخاص الذين يمتلكون بيتكوين واحد؟
08:22 | 2025-08-07
07/08/2025 08:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات.. هذا ما جاء فيه
07:04 | 2025-08-07
07/08/2025 07:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كركي يتحدث عن إصلاحات جديدة.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
كركي يتحدث عن إصلاحات جديدة.. هذا ما كشفه
04:37 | 2025-08-07
07/08/2025 04:37:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
13:36 | 2025-08-06
06/08/2025 01:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجل نصرالله.. هذا ما سيفعله "حزب الله"
Lebanon 24
من أجل نصرالله.. هذا ما سيفعله "حزب الله"
14:41 | 2025-08-06
06/08/2025 02:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
16:02 | 2025-08-06
06/08/2025 04:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
01:53 | 2025-08-07
07/08/2025 01:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:00 | 2025-08-07
التغير المناخي يعيد تشكيل قواعد اللعبة.. الكوارث الطبيعية تكبّد قطاع التأمين خسائر قياسية
10:14 | 2025-08-07
"كوين بيس": سهم العملات المشفرة القيادي تحت الضغط وسط تصاعد المنافسة
08:22 | 2025-08-07
كم عدد الأشخاص الذين يمتلكون بيتكوين واحد؟
07:04 | 2025-08-07
بيان من نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات.. هذا ما جاء فيه
04:37 | 2025-08-07
كركي يتحدث عن إصلاحات جديدة.. هذا ما كشفه
04:12 | 2025-08-07
"ليفياثان" يورد الغاز لمصر حتى 2040
فيديو
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
07/08/2025 20:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
07/08/2025 20:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 20:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24