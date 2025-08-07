موانئ دبي العالمية توسّع طاقتها الاستيعابية

أعلنت العالمية "دي بي ورلد" افتتاح ساحة جديدة مساحتها ‎2.6‎ مليون قدم مربعة في المحطة 4 بميناء جبل علي، ما يضيف طاقة تخزينية لـ13,000 مركبة ويرفع السعة الإجمالية إلى 75,000 مركبة.

التوسعة تشمل رصيفًا بطول 800 متر قادرًا على مناولة ثلاث سفن دحرجة في آن واحد، مع نقل عمليات الدحرجة من المحطة 1 لتحسين توافر الأرصفة وتسريع الخدمات. ويأتي المشروع دعمًا لاستراتيجية دبي لجعلها مركزًا إقليميًا لتجارة السيارات، في ظل نمو أحجام مناولة المركبات بنسبة 28% بالنصف الأول من 2025 (545 ألف مركبة)، معظمها واردات من واليابان وتايلاند والهند وكوريا الجنوبية.

ويعد التوسع جزءًا من خطة أشمل لإنشاء سوق سيارات متطورة على مساحة 20 مليون قدم مربعة، دعماً لأجندة دبي الاقتصادية "D33".