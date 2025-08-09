أميركا منحت إنفيديا ترخيصا لتصدير رقائق إلى الصين

Advertisement

قال مسؤول أميركي لرويترز إن الأميركية بدأت إصدار تراخيص لإنفيديا لتصدير رقائق إتش20 إلى ، وهو ما يزيل عقبة كبيرة أمام وصول الشركة الرائدة في مجال إلى سوق رئيسية.رفعت الشهر الماضي حظرا فرض في نيسان على بيع رقاقة إتش20 إلى الصين. وكانت الشركة قد صممت المعالج الدقيق خصيصا للسوق امتثالا لضوابط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي في عهد .وحذرت شركة صناعة الرقائق من أن هذه القيود ستخفض مبيعاتها في ربع السنة المنتهي في بثمانية مليارات دولار.وأفاد مصدران مطلعان لرويترز بأن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانج التقى يوم الأربعاء.ورفض متحدث باسم إنفيديا التعليق. ولم يرد متحدث باسم بعد على طلب للتعليق.كانت الشركة قد قالت في تموز إنها ستقدم طلبات إلى الحكومة لاستئناف مبيعات إتش20 إلى الصين، وتلقت تأكيدات بأنها ستحصل على التراخيص قريبا.