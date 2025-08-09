Advertisement

إقتصاد

أميركا منحت إنفيديا ترخيصا لتصدير رقائق إلى الصين

Lebanon 24
09-08-2025 | 02:47
A-
A+
Doc-P-1402634-638903296871686869.jpg
Doc-P-1402634-638903296871686869.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مسؤول أميركي لرويترز إن وزارة التجارة الأميركية بدأت إصدار تراخيص لإنفيديا لتصدير رقائق إتش20 إلى الصين، وهو ما يزيل عقبة كبيرة أمام وصول الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى سوق رئيسية.
Advertisement

رفعت الولايات المتحدة الشهر الماضي حظرا فرض في نيسان على بيع رقاقة إتش20 إلى الصين. وكانت الشركة قد صممت المعالج الدقيق خصيصا للسوق الصينية امتثالا لضوابط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي في عهد بايدن.

وحذرت شركة صناعة الرقائق من أن هذه القيود ستخفض مبيعاتها في ربع السنة المنتهي في تموز بثمانية مليارات دولار.

وأفاد مصدران مطلعان لرويترز بأن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانج التقى ترامب يوم الأربعاء.

ورفض متحدث باسم إنفيديا التعليق. ولم يرد متحدث باسم البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

كانت الشركة قد قالت في تموز إنها ستقدم طلبات إلى الحكومة الأمريكية لاستئناف مبيعات إتش20 إلى الصين، وتلقت تأكيدات بأنها ستحصل على التراخيص قريبا.
مواضيع ذات صلة
رئيس "إنفيديا": مخاوف واشنطن من الصين مبالغ فيها.. وبكين لا تعتمد على رقائقنا
lebanon 24
09/08/2025 13:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"فايننشال تايمز": ترامب يُجمّد ضوابط التصدير لضمان إبرام صفقة تجارية مع الصين
lebanon 24
09/08/2025 13:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام يابانية: طوكيو تعتزم تصدير مدمرات بحرية إلى الفلبين لردع الصين
lebanon 24
09/08/2025 13:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
اليابان تعتزم تصدير مدمرات مستعملة إلى الفلبين لردع الصين (الشرق)
lebanon 24
09/08/2025 13:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:51 | 2025-08-09
01:30 | 2025-08-09
00:45 | 2025-08-09
15:28 | 2025-08-08
14:35 | 2025-08-08
11:00 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24