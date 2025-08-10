Advertisement

إقتصاد

السعودية.. مؤشر الإنتاج الصناعي يرتفع 7.9% في حزيران

Lebanon 24
10-08-2025 | 04:46
كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن قفزة قوية في الأداء الصناعي للمملكة خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024.
وارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (يونيو 2024)، وذلك وفق نشرة نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يونيو من عام 2025 الصادرة من الهيئة.

وسجل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا بنسبة 6% على أساس سنوي، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 11.1%.

وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 5.6%، وسجّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 6.9%، وذلك مقارنة بشهر يونيو من العام السابق.

ووفقا للأنشطة الاقتصادية الرئيسة، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر يونيو 2025 بنسبة 7.7% وارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 8.6%.
(روسيا اليوم)
