الشهر المقبل.. تراجع في صادرات النفط السعودي إلى الصين

قالت ثلاثة مصادر تجارية اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن تشهد صادرات الخام إلى انخفاضا في أيلول بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من عامين في آب في ظل رفع ، أكبر مُصدري النفط في العالم، الأسعار.وأظهر إحصاء لمخصصات المصافي أن العملاقة السعودية ستشحن نحو 43 مليون برميل إلى الصين في أيلول، أي ما يعادل 1.43 مليون .ويأتي هذا مقابل 1.65 مليون برميل يوميا مخصصة للمصافي الصينية في آب.