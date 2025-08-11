33
إقتصاد
الشهر المقبل.. تراجع في صادرات النفط السعودي إلى الصين
Lebanon 24
11-08-2025
|
03:50
A-
A+
0
A+
A-
قالت ثلاثة مصادر تجارية اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن تشهد صادرات
النفط
الخام
السعودية
إلى
الصين
انخفاضا في أيلول بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من عامين في آب في ظل رفع
المملكة
، أكبر مُصدري النفط في العالم، الأسعار.
وأظهر إحصاء لمخصصات المصافي
الصينية
أن
شركة النفط
العملاقة
أرامكو
السعودية ستشحن نحو 43 مليون برميل إلى الصين في أيلول، أي ما يعادل 1.43 مليون
برميل يوميا
.
ويأتي هذا مقابل 1.65 مليون برميل يوميا مخصصة للمصافي الصينية في آب.
