إقتصاد

مؤشر نيكي يسجل أعلى مستوى في تاريخه

Lebanon 24
12-08-2025 | 00:48
قفز المؤشر نيكي الياباني إلى مستوى قياسي مرتفع اليوم الثلاثاء، مقتفيا أثر ارتفاعات قياسية مماثلة هذا العام لمؤشرات عالمية أخرى.

وصعد نيكي 225 نقطة بنسبة 1.6 بالمئة إلى 42473.55 في التعاملات المبكرة، متجاوزا المستوى المرتفع السابق البالغ 42426.77 الذي سجله في 11 تموز 2024.
كان نيكي تجاوز في وقت سابق من عام 2024 الرقم القياسي الذي ظل صامدا منذ 1989 خلال فقاعة الاقتصاد الياباني.

وسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مستويات قياسية متتالية منذ 24 تموز.
