32
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مؤشر نيكي يسجل أعلى مستوى في تاريخه
Lebanon 24
12-08-2025
|
00:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
قفز المؤشر نيكي الياباني إلى مستوى قياسي مرتفع اليوم الثلاثاء، مقتفيا أثر ارتفاعات قياسية مماثلة هذا العام لمؤشرات عالمية أخرى.
وصعد نيكي 225 نقطة بنسبة 1.6 بالمئة إلى 42473.55 في التعاملات المبكرة، متجاوزا المستوى المرتفع السابق البالغ 42426.77 الذي سجله في 11
تموز
2024.
Advertisement
كان نيكي تجاوز في وقت سابق من عام 2024 الرقم القياسي الذي ظل صامدا منذ 1989 خلال فقاعة الاقتصاد الياباني.
وسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مستويات قياسية متتالية منذ 24 تموز.
مواضيع ذات صلة
مؤشر نيكي الياباني يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر
Lebanon 24
مؤشر نيكي الياباني يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر
12/08/2025 09:59:04
12/08/2025 09:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل اعلى مستوى منذ اكثر من شهر
Lebanon 24
الدولار يسجل اعلى مستوى منذ اكثر من شهر
12/08/2025 09:59:04
12/08/2025 09:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
في موجة صعود غير مسبوقة.. بتكوين تسجل أعلى مستوى في تاريخها
Lebanon 24
في موجة صعود غير مسبوقة.. بتكوين تسجل أعلى مستوى في تاريخها
12/08/2025 09:59:04
12/08/2025 09:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشر نيكي يغلق منخفضًا ترقبًا لقرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية
Lebanon 24
مؤشر نيكي يغلق منخفضًا ترقبًا لقرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية
12/08/2025 09:59:04
12/08/2025 09:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل تغلق المحال أبوابها أمام انتشار التسوّق الإلكتروني؟
Lebanon 24
هل تغلق المحال أبوابها أمام انتشار التسوّق الإلكتروني؟
02:30 | 2025-08-12
12/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
02:05 | 2025-08-12
12/08/2025 02:05:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"المنتج اللبناني" ليس البديل بل الخيار الاول
Lebanon 24
"المنتج اللبناني" ليس البديل بل الخيار الاول
01:46 | 2025-08-12
12/08/2025 01:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تمديد الهدنة التجارية بين أميركا والصين.. ارتفاع في اسعار النفط
Lebanon 24
بعد تمديد الهدنة التجارية بين أميركا والصين.. ارتفاع في اسعار النفط
01:02 | 2025-08-12
12/08/2025 01:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرض مركزها الإقليمي في زغرتا للسرقة.. بيانٌ من "OMT"
Lebanon 24
بعد تعرض مركزها الإقليمي في زغرتا للسرقة.. بيانٌ من "OMT"
16:51 | 2025-08-11
11/08/2025 04:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
15:56 | 2025-08-11
11/08/2025 03:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
06:09 | 2025-08-11
11/08/2025 06:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:30 | 2025-08-12
هل تغلق المحال أبوابها أمام انتشار التسوّق الإلكتروني؟
02:05 | 2025-08-12
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
01:46 | 2025-08-12
"المنتج اللبناني" ليس البديل بل الخيار الاول
01:02 | 2025-08-12
بعد تمديد الهدنة التجارية بين أميركا والصين.. ارتفاع في اسعار النفط
16:51 | 2025-08-11
بعد تعرض مركزها الإقليمي في زغرتا للسرقة.. بيانٌ من "OMT"
16:40 | 2025-08-11
قبل انقضائها.. ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين 90 يوماً!
فيديو
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
12/08/2025 09:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 09:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 09:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24