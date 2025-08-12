انخفاض حاد في صادرات القمح للاتحاد الأوروبي

Advertisement

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن صادرات من القمح اللين خلال موسم 2025-2026، الذي بدأ في الماضي، تقل عن نصف ما كانت عليه قبل عام، مع الأخذ في الاعتبار أن غياب بيانات ، أكبر منتج في الاتحاد، أثر على الصورة الكاملة.وصلت صادرات القمح اللين في الموسم الحالي حتى 10 آب إلى 1.43 مليون طن، مقارنة بـ1.11 مليون طن قبل أسبوع، مع انخفاض بنسبة 56% عن نفس الفترة من العام الماضي.في المقابل، سجلت صادرات الاتحاد من الشعير حتى الآن 1.1 مليون طن، مقارنة بـ0.95 مليون طن في الأسبوع السابق، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2024-2025، بحسب وكالة " ".