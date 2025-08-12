30
إقتصاد
انخفاض حاد في صادرات القمح للاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
12-08-2025
|
13:51
A-
A+
أظهرت بيانات
المفوضية الأوروبية
اليوم الثلاثاء أن صادرات
الاتحاد الأوروبي
من القمح اللين خلال موسم 2025-2026، الذي بدأ في
تموز
الماضي، تقل عن نصف ما كانت عليه قبل عام، مع الأخذ في الاعتبار أن غياب بيانات
فرنسا
، أكبر منتج في الاتحاد، أثر على الصورة الكاملة.
وصلت صادرات القمح اللين في الموسم الحالي حتى 10 آب إلى 1.43 مليون طن، مقارنة بـ1.11 مليون طن قبل أسبوع، مع انخفاض بنسبة 56% عن نفس الفترة من العام الماضي.
في المقابل، سجلت صادرات الاتحاد
الأوروبي
من الشعير حتى الآن 1.1 مليون طن، مقارنة بـ0.95 مليون طن في الأسبوع السابق، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2024-2025، بحسب وكالة "
رويترز
".
