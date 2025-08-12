Advertisement

إقتصاد

التضخم في أميركا يسجّل ارتفاعًا معتدلًا... كم بلغت نسبته؟

Lebanon 24
12-08-2025 | 23:00
سجّل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعًا معتدلًا خلال تموز، رغم زيادة تكاليف السلع بفعل الرسوم الجمركية على الواردات، ما دفع التضخم الأساسي إلى تسجيل أكبر صعود له منذ ستة أشهر.

ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في تموز، بعد زيادة 0.3% في حزيران.


وعلى أساس سنوي حتى نهاية تموز، حافظ المؤشر على وتيرة ارتفاعه البالغة 2.7%، وهي النسبة نفسها المسجّلة في يونيو، بحسب "رويترز".

توقعات المحللين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم كانت تشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.2% وارتفاع سنوي بنسبة 2.8%.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، صعد المؤشر الأساسي 0.3%، في أكبر زيادة منذ كانون الثاني، بعد ارتفاعه 0.2% في حزيران.

وعلى أساس سنوي، تسارع التضخم الأساسي إلى 3.1% في تموز، مقارنة بـ 2.9% في حزيران.

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24