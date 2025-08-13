بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأميركي.. استقرار في أسعار النفط

Advertisement

استقرت أسعار الأربعاء بعدما كشف تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي في مؤشر على اقتراب نهاية فترة الطلب الموسمية الصيفية.وزادت العقود الآجلة لخام برنت ثلاث سنتات إلى 66.15 للبرميل في الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها بنسبة 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي ثلاث سنتات إلى 63.14 دولار بعد هبوطها بنسبة 1.2 بالمئة.وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، ارتفعت بمقدار 1.52 مليون برميل الأسبوع الماضي.