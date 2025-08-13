الأسهم الأوروبية ترتفع وسط آمال خفض الفائدة الأمريكية

Advertisement

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء وقادت أسهم قطاعي التكنولوجيا والدفاع المكاسب، فيما ظل الارتياح سائدا في العالم بعد أن عززت بيانات التضخم في توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.وارتفع المؤشر ستوكس 600 0.4 بالمئة بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، فيما صعد المؤشر داكس الألماني 0.6 بالمئة بعد انخفاضه في الجلسة السابقة.وصعدت الأسهم العالمية وأغلقت بورصة وول ستريت عند مستويات قياسية مرتفعة، ويتوقع المتعاملون فرصة 94 بالمئة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في سبتمبر أيلول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.ومن المقرر أن يتحدث قادة وأوكرانيا إلى الرئيس الأميركي في وقت لاحق من اليوم قبل قمته مع يوم الجمعة.