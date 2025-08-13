35
إقتصاد
الأسهم الأوروبية ترتفع وسط آمال خفض الفائدة الأمريكية
Lebanon 24
13-08-2025
|
04:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء وقادت أسهم قطاعي التكنولوجيا والدفاع المكاسب، فيما ظل الارتياح سائدا في العالم بعد أن عززت بيانات التضخم في
الولايات المتحدة
توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600
الأوروبي
0.4 بالمئة بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، فيما صعد المؤشر داكس الألماني 0.6 بالمئة بعد انخفاضه في الجلسة السابقة.
وصعدت الأسهم العالمية وأغلقت بورصة وول ستريت عند مستويات قياسية مرتفعة، ويتوقع المتعاملون فرصة 94 بالمئة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في سبتمبر أيلول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
ومن المقرر أن يتحدث قادة
أوروبا
وأوكرانيا إلى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في وقت لاحق من اليوم قبل قمته مع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
يوم الجمعة.
تابع
