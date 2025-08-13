توسيعًا لمتجر الدهانات في ألمانيا.. بي أم دبليو تستثمر 35 مليون دولارًا

Advertisement

أعلنت مجموعة بي إم دبليو اليوم الأربعاء عن خطط لاستثمار أكثر من 30 مليون (35 مليون دولار) في توسيع منشأة متجر الدهانات التابعة لها في بلدة دينجولفينج البافارية.وأوضح مدير المصنع كريستوف أن المشروع، الذي سيستغرق عامين، سيوسع مساحة المنشأة لتصل إلى أكثر من ألفي عبر مستويين، ومن المقرر أن يبدأ الإنشاء في أيلول، على أن يبدأ الإنتاج في ربيع 2027.ويأتي هذا التوسع ضمن جهود الشركة لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتجارية في الأسواق الأوروبية، مع التركيز على الابتكار وتقديم منتجات عالية الجودة للعملاء.