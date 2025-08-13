33
توسيعًا لمتجر الدهانات في ألمانيا.. بي أم دبليو تستثمر 35 مليون دولارًا
13-08-2025
09:27
أعلنت مجموعة بي إم دبليو اليوم الأربعاء عن خطط لاستثمار أكثر من 30 مليون
يورو
(35 مليون دولار) في توسيع منشأة متجر الدهانات التابعة لها في بلدة دينجولفينج البافارية.
وأوضح مدير المصنع كريستوف
شرودر
أن المشروع، الذي سيستغرق عامين، سيوسع مساحة المنشأة لتصل إلى أكثر من ألفي
متر مربع
عبر مستويين، ومن المقرر أن يبدأ الإنشاء في أيلول، على أن يبدأ الإنتاج في ربيع 2027.
ويأتي هذا التوسع ضمن جهود الشركة لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتجارية في الأسواق الأوروبية، مع التركيز على الابتكار وتقديم منتجات عالية الجودة للعملاء.
