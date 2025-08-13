مع استمرار زخم السوق الأوروبية.. تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً

Advertisement

نمت مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم بنسبة 21% في يتموز 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أبطأ معدل منذ كانون الثاني، وفق بيانات شركة رو موشن لأبحاث السوق.وأظهرت البيانات أن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن ارتفعت إلى 1.6 مليون وحدة في ، مع استمرار كأكبر سوق، حيث استحوذت على أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية.لكن نمو المبيعات تباطأ إلى 12% في يوليو مقارنة بمعدل 36% في النصف الأول من العام، نتيجة توقف بعض خطط الدعم الحكومي لشراء السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن. ومع ذلك، ارتفعت المبيعات الأوروبية بنسبة 48% إلى نحو 390 ألف مركبة، بينما شهدت أميركا الشمالية زيادة قدرها 10%، وقفزت المبيعات في باقي أنحاء العالم بنسبة 55% إلى أكثر من 140 ألف سيارة.وأشار مدير البيانات في "رو موشن" إلى أن المسار العام لاعتماد السيارات الكهربائية في 2025 مازال صاعداً بقوة، ومن المتوقع أن تعود مبيعات السيارات الصينية للنمو القوي ابتداءً من آب مع توفر أموال جديدة لدعم خطط الحكومة، بينما خفض الإعفاءات الضريبية الأميركية قد يؤثر على الطلب هناك.