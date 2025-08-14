31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
18
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. كم سجلت؟
Lebanon 24
14-08-2025
|
00:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
الذهب
للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، في ظل تنامي توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة في
الولايات المتحدة
خلال أيلول المقبل.
Advertisement
وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 3368.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الأميركية الآجلة تسليم كانون الأول 0.3% إلى 3417.80 دولار.
وتراجع الدولار مقتربًا من أدنى مستوياته في عدة أسابيع أمام العملات الرئيسية، ما جعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بحسب وكالة "
رويترز
". كما استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في أسبوع.
وتعززت رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة بعد صدور بيانات، الثلاثاء، أظهرت ارتفاعًا طفيفًا في أسعار المستهلكين
الأميركيين
خلال
تموز
، مما يعزز فرص إقدام
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
على هذه الخطوة في اجتماعه المقرر في 17 أيلول، وفق بيانات مجموعة بورصات
لندن
.
ويستفيد الذهب، الذي لا يدر عائدًا، عادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
أما
المعادن
النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 38.56 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1338.33 دولار، في حين صعد البلاديوم 1.3% إلى 1136.70 دولار.
مواضيع ذات صلة
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. إليكم كم أصبحت
14/08/2025 08:30:55
14/08/2025 08:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار الذهب
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار الذهب
14/08/2025 08:30:55
14/08/2025 08:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موجة التهديدات الجمركية.. ارتفاع في اسعار الذهب
Lebanon 24
بعد موجة التهديدات الجمركية.. ارتفاع في اسعار الذهب
14/08/2025 08:30:55
14/08/2025 08:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. ارتفاع في أسعار الذهب
Lebanon 24
تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. ارتفاع في أسعار الذهب
14/08/2025 08:30:55
14/08/2025 08:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
توقعات بتحريك ملف الاتفاقيات مع السعودية ومؤتمر باريس الاقتصادي
Lebanon 24
توقعات بتحريك ملف الاتفاقيات مع السعودية ومؤتمر باريس الاقتصادي
23:07 | 2025-08-13
13/08/2025 11:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان والعالم العربي.. معلومات مهمة عن "العملات الرقميّة"
Lebanon 24
في لبنان والعالم العربي.. معلومات مهمة عن "العملات الرقميّة"
12:00 | 2025-08-13
13/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رسوم ترامب الجمركية.. هذا حال المصانع الصينية!
Lebanon 24
بعد رسوم ترامب الجمركية.. هذا حال المصانع الصينية!
10:55 | 2025-08-13
13/08/2025 10:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحليب.. سلاح الهند في معركتها التجارية مع أميركا!
Lebanon 24
الحليب.. سلاح الهند في معركتها التجارية مع أميركا!
10:40 | 2025-08-13
13/08/2025 10:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
03:35 | 2025-08-13
13/08/2025 03:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
09:00 | 2025-08-13
13/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
23:07 | 2025-08-13
توقعات بتحريك ملف الاتفاقيات مع السعودية ومؤتمر باريس الاقتصادي
14:01 | 2025-08-13
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
12:00 | 2025-08-13
في لبنان والعالم العربي.. معلومات مهمة عن "العملات الرقميّة"
10:55 | 2025-08-13
بعد رسوم ترامب الجمركية.. هذا حال المصانع الصينية!
10:40 | 2025-08-13
الحليب.. سلاح الهند في معركتها التجارية مع أميركا!
10:00 | 2025-08-13
مع استمرار زخم السوق الأوروبية.. تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً
فيديو
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 08:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 08:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
14/08/2025 08:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24