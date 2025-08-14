Advertisement

إقتصاد

أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. كم سجلت؟

Lebanon 24
14-08-2025 | 00:40
ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، في ظل تنامي توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال أيلول المقبل.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 3368.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الأميركية الآجلة تسليم كانون الأول 0.3% إلى 3417.80 دولار.

وتراجع الدولار مقتربًا من أدنى مستوياته في عدة أسابيع أمام العملات الرئيسية، ما جعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بحسب وكالة "رويترز". كما استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في أسبوع.

وتعززت رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة بعد صدور بيانات، الثلاثاء، أظهرت ارتفاعًا طفيفًا في أسعار المستهلكين الأميركيين خلال تموز، مما يعزز فرص إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على هذه الخطوة في اجتماعه المقرر في 17 أيلول، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن.

ويستفيد الذهب، الذي لا يدر عائدًا، عادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 38.56 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1338.33 دولار، في حين صعد البلاديوم 1.3% إلى 1136.70 دولار.
