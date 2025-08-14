Advertisement

إقتصاد

الكويت تمدد وديعة الملياري دولار لدى البنك المركزي المصري

Lebanon 24
14-08-2025 | 10:44
A-
A+
Doc-P-1404680-638907903499136971.png
Doc-P-1404680-638907903499136971.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مددت الكويت وديعتها البالغة ملياري دولار في البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي، بعد أن كان من المقرر استحقاقها في كانون الاول 2024، في خطوة تعزز احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر وتدعم استقرارها المالي.
Advertisement

وبحسب البيانات التاريخية للبنك المركزي المصري، فإن هذا التمديد ليس الأول من نوعه؛ إذ جددت الكويت في وقت سابق من هذا العام وديعة أخرى كانت مستحقة في أبريل 2024، وتم تمديدها حتى أبريل 2025.

تأتي هذه التطورات في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين، حيث تُعتبر الودائع الخليجية، خاصة من الكويت والسعودية والإمارات، عنصرًا أساسيًا في دعم ميزان المدفوعات المصري. (روسيا اليوم)

 
مواضيع ذات صلة
كاتس يوقع على أمر خاص تم بموجبه إعلان البنك المركزي الإيراني وبنوك وشركات أخرى كمنظمات إرهابية
lebanon 24
14/08/2025 20:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ثلاثة اهداف للمصرف المركزي وهذا ما يخططه للودائع
lebanon 24
14/08/2025 20:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: الكلفة المقدرة لإعادة الإعمار من قبل البنك الدولي هي 14 مليار دولار
lebanon 24
14/08/2025 20:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون المصري الرسمي: احتواء حريق اندلع في مبنى سنترال مركزي بوسط القاهرة
lebanon 24
14/08/2025 20:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:07 | 2025-08-14
10:47 | 2025-08-14
07:58 | 2025-08-14
07:41 | 2025-08-14
07:04 | 2025-08-14
05:36 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24