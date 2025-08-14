الكويت تمدد وديعة الملياري دولار لدى البنك المركزي المصري

Advertisement

مددت وديعتها البالغة ملياري دولار في لمدة عام إضافي، بعد أن كان من المقرر استحقاقها في كانون الاول 2024، في خطوة تعزز احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر وتدعم استقرارها المالي.وبحسب البيانات التاريخية للبنك المركزي المصري، فإن هذا التمديد ليس الأول من نوعه؛ إذ جددت الكويت في وقت سابق من هذا العام وديعة أخرى كانت مستحقة في أبريل 2024، وتم تمديدها حتى أبريل 2025.تأتي هذه التطورات في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين، حيث تُعتبر الودائع الخليجية، خاصة من الكويت والسعودية والإمارات، عنصرًا أساسيًا في دعم ميزان المدفوعات المصري. (روسيا اليوم)