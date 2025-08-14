31
إقتصاد
الكويت تمدد وديعة الملياري دولار لدى البنك المركزي المصري
Lebanon 24
14-08-2025
|
10:44
مددت
الكويت
وديعتها البالغة ملياري دولار في
البنك المركزي المصري
لمدة عام إضافي، بعد أن كان من المقرر استحقاقها في كانون الاول 2024، في خطوة تعزز احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر وتدعم استقرارها المالي.
وبحسب البيانات التاريخية للبنك المركزي المصري، فإن هذا التمديد ليس الأول من نوعه؛ إذ جددت الكويت في وقت سابق من هذا العام وديعة أخرى كانت مستحقة في أبريل 2024، وتم تمديدها حتى أبريل 2025.
تأتي هذه التطورات في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين، حيث تُعتبر الودائع الخليجية، خاصة من الكويت والسعودية والإمارات، عنصرًا أساسيًا في دعم ميزان المدفوعات المصري. (روسيا اليوم)
