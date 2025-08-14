30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
18
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
اتفاق تجاري جديد يمهد الطريق لتعاون استراتيجي بين أميركا وباكستان
Lebanon 24
14-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الخارجية
الأميركي، ماركو روبيو إن
واشنطن
تتطلع إلى استكشاف التعاون مع باكستان في مجال
المعادن
الحرجة والهيدروكربونات.
Advertisement
جاءت تعليقاته في بيان أصدرته
وزارة الخارجية الأميركية
بمناسبة يوم استقلال باكستان.
وتُستخدم المعادن الحرجة في العديد من الأشياء بدءا من بطاريات السيارات الكهربائية ووصولا إلى أشباه الموصلات.
وأشادت واشنطن وإسلام آباد باتفاق تجاري جرى إبرامه الشهر الماضي، والذي قالت باكستان إنه سيؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية وزيادة الاستثمار.
وقال وزير التجارة الباكستاني، جام كمال إن إسلام آباد ستعرض على الشركات الأميركية فرصا للاستثمار في مشاريع للتعدين في إقليم بلوشستان الجنوبي
الغربي
بشكل أساسي من خلال مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية، وتقديم امتيازات مثل منح الإيجار.
ويضم الإقليم مشاريع تعدين رئيسية، بما في ذلك مشروع يركو ديك الذي تديره شركة التعدين الكندية باريك غولد ويعتقد أنه أحد أكبر مناجم
الذهب
والنحاس في العالم. (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
اليورو يرتفع بعد اتفاق تجاري بين أميركا والاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
اليورو يرتفع بعد اتفاق تجاري بين أميركا والاتحاد الأوروبي
15/08/2025 07:51:49
15/08/2025 07:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم براك: الحرب بين إيران وإسرائيل تمهد لطريق جديد في الشرق الأوسط
Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم براك: الحرب بين إيران وإسرائيل تمهد لطريق جديد في الشرق الأوسط
15/08/2025 07:51:49
15/08/2025 07:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية العراقية: نزع سلاح حزب العمال الكردستاني يمهد لمرحلة جديدة من التعاون مع تركيا
Lebanon 24
الخارجية العراقية: نزع سلاح حزب العمال الكردستاني يمهد لمرحلة جديدة من التعاون مع تركيا
15/08/2025 07:51:49
15/08/2025 07:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دبلوماسي أوروبي للعربية: اتفاق على ملامح مشروع اتفاق تجاري مع أميركا وفي انتظار رد ترامب
Lebanon 24
دبلوماسي أوروبي للعربية: اتفاق على ملامح مشروع اتفاق تجاري مع أميركا وفي انتظار رد ترامب
15/08/2025 07:51:49
15/08/2025 07:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أرامكو تبدأ تطوير حقل الجافورة في صفقة تاريخية بقيمة 11 مليار دولار
Lebanon 24
أرامكو تبدأ تطوير حقل الجافورة في صفقة تاريخية بقيمة 11 مليار دولار
00:28 | 2025-08-15
15/08/2025 12:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
النيابة العامة المالية: استرداد التحويلات الى المصارف
Lebanon 24
النيابة العامة المالية: استرداد التحويلات الى المصارف
22:16 | 2025-08-14
14/08/2025 10:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع التضخم الأساسي في أميركا إلى 3.1% خلال تموز
Lebanon 24
ارتفاع التضخم الأساسي في أميركا إلى 3.1% خلال تموز
16:04 | 2025-08-14
14/08/2025 04:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة مستوردي السيارات: تأخير المعاملات في مرفأ بيروت يهدد القطاع
Lebanon 24
نقابة مستوردي السيارات: تأخير المعاملات في مرفأ بيروت يهدد القطاع
12:07 | 2025-08-14
14/08/2025 12:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف حوّلت فرنسا ضغط السياحة إلى قصة نجاح عالمية؟
Lebanon 24
كيف حوّلت فرنسا ضغط السياحة إلى قصة نجاح عالمية؟
10:47 | 2025-08-14
14/08/2025 10:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
14/08/2025 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
13:15 | 2025-08-14
14/08/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
08:01 | 2025-08-14
14/08/2025 08:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
12:00 | 2025-08-14
14/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
00:28 | 2025-08-15
أرامكو تبدأ تطوير حقل الجافورة في صفقة تاريخية بقيمة 11 مليار دولار
22:16 | 2025-08-14
النيابة العامة المالية: استرداد التحويلات الى المصارف
16:04 | 2025-08-14
ارتفاع التضخم الأساسي في أميركا إلى 3.1% خلال تموز
12:07 | 2025-08-14
نقابة مستوردي السيارات: تأخير المعاملات في مرفأ بيروت يهدد القطاع
10:47 | 2025-08-14
كيف حوّلت فرنسا ضغط السياحة إلى قصة نجاح عالمية؟
10:44 | 2025-08-14
الكويت تمدد وديعة الملياري دولار لدى البنك المركزي المصري
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
15/08/2025 07:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
15/08/2025 07:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
15/08/2025 07:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24