اتفاق تجاري جديد يمهد الطريق لتعاون استراتيجي بين أميركا وباكستان

Advertisement

قال الأميركي، ماركو روبيو إن تتطلع إلى استكشاف التعاون مع باكستان في مجال الحرجة والهيدروكربونات.جاءت تعليقاته في بيان أصدرته بمناسبة يوم استقلال باكستان.وتُستخدم المعادن الحرجة في العديد من الأشياء بدءا من بطاريات السيارات الكهربائية ووصولا إلى أشباه الموصلات.وأشادت واشنطن وإسلام آباد باتفاق تجاري جرى إبرامه الشهر الماضي، والذي قالت باكستان إنه سيؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية وزيادة الاستثمار.وقال وزير التجارة الباكستاني، جام كمال إن إسلام آباد ستعرض على الشركات الأميركية فرصا للاستثمار في مشاريع للتعدين في إقليم بلوشستان الجنوبي بشكل أساسي من خلال مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية، وتقديم امتيازات مثل منح الإيجار.ويضم الإقليم مشاريع تعدين رئيسية، بما في ذلك مشروع يركو ديك الذي تديره شركة التعدين الكندية باريك غولد ويعتقد أنه أحد أكبر مناجم والنحاس في العالم. (الجزيرة)