Advertisement

إقتصاد

اتفاق تجاري جديد يمهد الطريق لتعاون استراتيجي بين أميركا وباكستان

Lebanon 24
14-08-2025 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1404772-638908024750126916.jpeg
Doc-P-1404772-638908024750126916.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو إن واشنطن تتطلع إلى استكشاف التعاون مع باكستان في مجال المعادن الحرجة والهيدروكربونات.
Advertisement

جاءت تعليقاته في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية بمناسبة يوم استقلال باكستان.

وتُستخدم المعادن الحرجة في العديد من الأشياء بدءا من بطاريات السيارات الكهربائية ووصولا إلى أشباه الموصلات.

وأشادت واشنطن وإسلام آباد باتفاق تجاري جرى إبرامه الشهر الماضي، والذي قالت باكستان إنه سيؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية وزيادة الاستثمار.

وقال وزير التجارة الباكستاني، جام كمال إن إسلام آباد ستعرض على الشركات الأميركية فرصا للاستثمار في مشاريع للتعدين في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي بشكل أساسي من خلال مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية، وتقديم امتيازات مثل منح الإيجار.

ويضم الإقليم مشاريع تعدين رئيسية، بما في ذلك مشروع يركو ديك الذي تديره شركة التعدين الكندية باريك غولد ويعتقد أنه أحد أكبر مناجم الذهب والنحاس في العالم. (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
اليورو يرتفع بعد اتفاق تجاري بين أميركا والاتحاد الأوروبي
lebanon 24
15/08/2025 07:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم براك: الحرب بين إيران وإسرائيل تمهد لطريق جديد في الشرق الأوسط
lebanon 24
15/08/2025 07:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العراقية: نزع سلاح حزب العمال الكردستاني يمهد لمرحلة جديدة من التعاون مع تركيا
lebanon 24
15/08/2025 07:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
دبلوماسي أوروبي للعربية: اتفاق على ملامح مشروع اتفاق تجاري مع أميركا وفي انتظار رد ترامب
lebanon 24
15/08/2025 07:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
00:28 | 2025-08-15
22:16 | 2025-08-14
16:04 | 2025-08-14
12:07 | 2025-08-14
10:47 | 2025-08-14
10:44 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24