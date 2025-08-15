أرامكو تبدأ تطوير حقل الجافورة في صفقة تاريخية بقيمة 11 مليار دولار

Advertisement

وقعت شركة " " يوم الخميس صفقة استئجار وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار تتعلق بمرافق معالجة في الجافورة.ويشارك في الصفقة من ائتلاف مكون من مستثمرين دوليين، بقيادة صناديق تديرها "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"، المعروفة باسم "جي آي بي" التابعة لشركة "بلاك روك".ويُعد حقل الجافورة أكبر مشروع لتطوير الغاز غير المصاحب في السعودية، ويُقدر حجمه بنحو (229) تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، و(75) مليار برميل من المكثفات، ويشكل المشروع عنصرا أساسيا في خطط "أرامكو" السعودية لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز بنسبة (60%) بين عامي 2021 و2030، لتلبية الطلب المتزايد، بحسب وكالة "واس" السعودية.وبصفتها جزءا من الصفقة، ستقوم شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز (جي إم جي سي)، باستئجار حقوق التطوير والاستخدام لمعمل الغاز في الجافورة، ومرفق رياس لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، وإعادة تأجيرها مرة أخرى إلى "أرامكو" السعودية لمدة 20 عاما.وستحصل شركة "جي إم جي سي" على تعرفة تدفعها "أرامكو" السعودية مقابل منحها الحق الحصري في استلام ومعالجة الغاز الخام المستخلص من الجافورة.وستملك "أرامكو" حصة الأغلبية وقدرها (51%) في شركة "جي إم جي سي"، في حين سيملك مستثمرون بقيادة "جي آي بي" نسبة (49%) المتبقية.ومن المتوقع أن تتم الصفقة التي لن تفرض أي قيود على كميات إنتاج "أرامكو"، في أقرب وقت ممكن، وتخضع لشروط الإتمام المعتادة. (روسيا اليوم)