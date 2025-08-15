31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
23
o
بشري
32
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أرامكو تبدأ تطوير حقل الجافورة في صفقة تاريخية بقيمة 11 مليار دولار
Lebanon 24
15-08-2025
|
00:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت شركة "
أرامكو
"
السعودية
يوم الخميس صفقة استئجار وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار
دولار أمريكي
تتعلق بمرافق معالجة
الغاز
في الجافورة.
Advertisement
ويشارك في الصفقة من
الجانب الآخر
ائتلاف مكون من مستثمرين دوليين، بقيادة صناديق تديرها "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"، المعروفة باسم "جي آي بي" التابعة لشركة "بلاك روك".
ويُعد حقل الجافورة أكبر مشروع لتطوير الغاز غير المصاحب في السعودية، ويُقدر حجمه بنحو (229) تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، و(75) مليار برميل من المكثفات، ويشكل المشروع عنصرا أساسيا في خطط "أرامكو" السعودية لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز بنسبة (60%) بين عامي 2021 و2030، لتلبية الطلب المتزايد، بحسب وكالة "واس" السعودية.
وبصفتها جزءا من الصفقة، ستقوم شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز (جي إم جي سي)، باستئجار حقوق التطوير والاستخدام لمعمل الغاز في الجافورة، ومرفق رياس لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، وإعادة تأجيرها مرة أخرى إلى "أرامكو" السعودية لمدة 20 عاما.
وستحصل شركة "جي إم جي سي" على تعرفة تدفعها "أرامكو" السعودية مقابل منحها الحق الحصري في استلام ومعالجة الغاز الخام المستخلص من الجافورة.
وستملك "أرامكو" حصة الأغلبية وقدرها (51%) في شركة "جي إم جي سي"، في حين سيملك مستثمرون بقيادة "جي آي بي" نسبة (49%) المتبقية.
ومن المتوقع أن تتم الصفقة التي لن تفرض أي قيود على كميات إنتاج "أرامكو"، في أقرب وقت ممكن، وتخضع لشروط الإتمام المعتادة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
صفقة تاريخية بـ35 مليار دولار.. إسرائيل تبرم أكبر اتفاق لتصدير الغاز مع مصر
Lebanon 24
صفقة تاريخية بـ35 مليار دولار.. إسرائيل تبرم أكبر اتفاق لتصدير الغاز مع مصر
15/08/2025 09:57:53
15/08/2025 09:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير عام هيئة الاستثمار السورية يعلن عن 12 مشروعا بقيمة 14 مليار دولار
Lebanon 24
مدير عام هيئة الاستثمار السورية يعلن عن 12 مشروعا بقيمة 14 مليار دولار
15/08/2025 09:57:53
15/08/2025 09:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: وقعنا اتفاقاً مهماً مع اليابان بقيمة 550 مليار دولار
Lebanon 24
ترامب: وقعنا اتفاقاً مهماً مع اليابان بقيمة 550 مليار دولار
15/08/2025 09:57:53
15/08/2025 09:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبيرغ: ترامب سيكشف عن استثمارات بقيمة 70 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي والطاقة
Lebanon 24
بلومبيرغ: ترامب سيكشف عن استثمارات بقيمة 70 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي والطاقة
15/08/2025 09:57:53
15/08/2025 09:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
اتفاق تجاري جديد يمهد الطريق لتعاون استراتيجي بين أميركا وباكستان
Lebanon 24
اتفاق تجاري جديد يمهد الطريق لتعاون استراتيجي بين أميركا وباكستان
23:00 | 2025-08-14
14/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النيابة العامة المالية: استرداد التحويلات الى المصارف
Lebanon 24
النيابة العامة المالية: استرداد التحويلات الى المصارف
22:16 | 2025-08-14
14/08/2025 10:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع التضخم الأساسي في أميركا إلى 3.1% خلال تموز
Lebanon 24
ارتفاع التضخم الأساسي في أميركا إلى 3.1% خلال تموز
16:04 | 2025-08-14
14/08/2025 04:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة مستوردي السيارات: تأخير المعاملات في مرفأ بيروت يهدد القطاع
Lebanon 24
نقابة مستوردي السيارات: تأخير المعاملات في مرفأ بيروت يهدد القطاع
12:07 | 2025-08-14
14/08/2025 12:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف حوّلت فرنسا ضغط السياحة إلى قصة نجاح عالمية؟
Lebanon 24
كيف حوّلت فرنسا ضغط السياحة إلى قصة نجاح عالمية؟
10:47 | 2025-08-14
14/08/2025 10:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
14/08/2025 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-14
14/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
08:01 | 2025-08-14
14/08/2025 08:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
12:00 | 2025-08-14
14/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
23:00 | 2025-08-14
اتفاق تجاري جديد يمهد الطريق لتعاون استراتيجي بين أميركا وباكستان
22:16 | 2025-08-14
النيابة العامة المالية: استرداد التحويلات الى المصارف
16:04 | 2025-08-14
ارتفاع التضخم الأساسي في أميركا إلى 3.1% خلال تموز
12:07 | 2025-08-14
نقابة مستوردي السيارات: تأخير المعاملات في مرفأ بيروت يهدد القطاع
10:47 | 2025-08-14
كيف حوّلت فرنسا ضغط السياحة إلى قصة نجاح عالمية؟
10:44 | 2025-08-14
الكويت تمدد وديعة الملياري دولار لدى البنك المركزي المصري
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
15/08/2025 09:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
15/08/2025 09:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
15/08/2025 09:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24