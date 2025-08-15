Advertisement

إقتصاد

النفط يتجه لتكبد خسائر أسبوعية بنحو واحد بالمئة

Lebanon 24
15-08-2025 | 05:26
مع تزايد المخاوف بشأن الطلب على الوقود بسبب بيانات اقتصادية مثيرة للقلق من الولايات المتحدة والصين، وفي الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون أيضا القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا، أو 0.99 بالمئة، إلى 66.17 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتا، أو 1.14 بالمئة، إلى 63.23 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

ويتجه خام برنت للانخفاض بنحو 0.6 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط للانخفاض 1.02 بالمئة خلال الأسبوع.

وأظهرت بيانات أصدرتها الحكومة الصينية الجمعة تراجع نمو إنتاج المصانع إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، وزيادة نمو مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة منذ كانون الأول، مما أثر سلبا على المعنويات رغم ارتفاع استهلاك المصافي في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم. (سكاي نيوز عربية)

