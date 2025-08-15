النفط يتجه لتكبد خسائر أسبوعية بنحو واحد بالمئة

مع تزايد المخاوف بشأن الطلب على الوقود بسبب بيانات اقتصادية مثيرة للقلق من والصين، وفي الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون أيضا القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي ، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا، أو 0.99 بالمئة، إلى 66.17 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتا، أو 1.14 بالمئة، إلى 63.23 دولار، بحسب بيانات وكالة .



ويتجه خام برنت للانخفاض بنحو 0.6 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط للانخفاض 1.02 بالمئة خلال الأسبوع.



وأظهرت بيانات أصدرتها الحكومة الجمعة تراجع نمو إنتاج المصانع إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، وزيادة نمو مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة منذ كانون الأول، مما أثر سلبا على المعنويات رغم ارتفاع استهلاك المصافي في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم. (سكاي نيوز عربية)