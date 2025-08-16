29
خلال النصف الأول من العام… ارتفاع نشاط السفن والبضائع في دولة عربية
Lebanon 24
16-08-2025
|
06:54
A-
A+
شهدت موانئ
عُمان
خلال النصف الأول من العام الحالي زيادة ملحوظة في حركة السفن والبضائع، مع تسجيل القطاع البحري أداءً قويًا مدعومًا بارتفاع أعداد السفن ونمو مناولة الحاويات والبضائع.
وأوضح
مهنا
بن موسى
بن
باقر
، مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن موانئ صلالة وصحار والدقم تعاملت مع 2,427,195 حاوية نمطية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بـ 2,173,508 حاويات في الفترة نفسها من عام 2024، مسجلة بذلك نموًا بنسبة 11.7%.
وكشف أن الموانئ العمانية استقبلت 6,586 سفينة خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 11.1% مقارنة بالعام السابق الذي شهد استقبال 5,930 سفينة. وساهم في هذا النمو عدة موانئ رئيسية، من بينها ميناء
السلطان قابوس
وشناص وصلالة.
وأشار إلى أن حجم البضائع التي تمت مناولتها عبر الموانئ العمانية بلغ 70,114,527 طناً، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 5.2% عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 66,620,847 طناً. كما استقبلت الموانئ 50,248 مركبة، فيما بلغ عدد رؤوس الماشية المستوردة 2,694,293 رأساً.
