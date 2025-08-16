Advertisement

إقتصاد

لأول مرة منذ 10 سنوات… الهند تتجه لخفض ضريبة الاستهلاك

Lebanon 24
16-08-2025 | 10:20
تعهد رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، بخفض ضرائب الاستهلاك للمرة الأولى منذ تطبيقها قبل نحو 10 سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي ومواجهة تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي.
وفي خطاب متلفز بمناسبة الذكرى 79 لاستقلال الهند في نيودلهي، قال مودي: "نحن بصدد تقديم إصلاحات ضريبية متقدمة على السلع والخدمات، من شأنها تخفيف العبء الضريبي بشكل ملموس في جميع أنحاء البلاد".


وأوضح مودي أن التعديلات الضريبية المرتقبة ستدخل حيز التنفيذ خلال فترة أعياد ديوالي الهندوسية في تشرين الأول، وأنها ستعود بالفائدة على الصناعات والمشروعات الصغيرة.


من جهتها، ذكرت وكالة بلومبرغ أن الشركات الهندية طالبت منذ فرض ضريبة الاستهلاك في 2017 بتبسيط النظام المعقد. وتطبق الهند حاليًا نظامًا متعدد الطبقات لضريبة الاستهلاك بنسبة 5% و12% و18% و25% على معظم السلع والخدمات، إضافة إلى ضرائب إضافية على السلع المعيبة والتبغ والسجائر.


وتقترح الحكومة الهندية حاليًا خفض فئات ضريبة الاستهلاك إلى فئتين بمعدلات 5% و18%، وإلغاء فئتي 12% و28%، بحسب تصريحات مسؤول هندي للصحافيين في نيودلهي.


ويعني هذا أن جميع السلع تقريبًا التي كانت تخضع لضريبة بنسبة 12% ستخضع الآن لضريبة بنسبة 5%، بينما ستخضع 90% من السلع التي تخضع لضريبة بنسبة 28% لضريبة بنسبة 18%، وفقًا للمسؤول.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24