إقتصاد
أسهم اليابان تسجل ارتفاعات قياسية جديدة
Lebanon 24
18-08-2025
|
01:42
A-
A+
سجل مؤشر "نيكاي" الياباني مستوى قياسيا مرتفعا، اليوم الاثنين، مقتفيا أثر ارتفاع مؤشر "
داو جونز
" في نهاية الأسبوع الماضي، حيث عزز ضعف الين أسهم شركات صناعة السيارات.
وبحلول الساعة 01:37 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر "نيكاي" 0.7% ليصل إلى 43,683.56 نقطة. كما سجل المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا مستوى قياسيًا مرتفعًا بنسبة 0.58% ليصل إلى 3,125.6 نقطة.
وارتفعت الأسهم
اليابانية
هذا الشهر بفضل تجدد التفاؤل بشأن مستقبل الشركات المحلية، مع اتضاح تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.
