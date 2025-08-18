Advertisement

إقتصاد

أسهم اليابان تسجل ارتفاعات قياسية جديدة

Lebanon 24
18-08-2025 | 01:42
سجل مؤشر "نيكاي" الياباني مستوى قياسيا مرتفعا، اليوم الاثنين، مقتفيا أثر ارتفاع مؤشر "داو جونز" في نهاية الأسبوع الماضي، حيث عزز ضعف الين أسهم شركات صناعة السيارات.
وبحلول الساعة 01:37 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر "نيكاي" 0.7% ليصل إلى 43,683.56 نقطة. كما سجل المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا مستوى قياسيًا مرتفعًا بنسبة 0.58% ليصل إلى 3,125.6 نقطة.

وارتفعت الأسهم اليابانية هذا الشهر بفضل تجدد التفاؤل بشأن مستقبل الشركات المحلية، مع اتضاح تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.
02:51 | 2025-08-18
01:59 | 2025-08-18
01:34 | 2025-08-18
01:27 | 2025-08-18
22:16 | 2025-08-17
16:00 | 2025-08-17
