صعود الدولار أمام الليرة السورية في السوق السوداء.. إليكم الأرقام الجديدة

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة في السوق السوداء اليوم الاثنين، فيما استقر سعر العملة السورية في التعاملات الرسمية وفقا لنشرة مصرف المركزي.وبحسب موقع "الليرة اليوم"، المعني بمتابعة السوق الموازية في سوريا بلغ سعر صرف الدولار في المحافظات السورية كتالي:وحلب وإدلب: سجل سعر الدولار 11100 ليرة للشراء و11150 ليرة للمبيع.الحسكة: سجل سعر الدولار 11450 ليرة للشراء و11500 ليرة للمبيع