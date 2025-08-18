31
إقتصاد
صعود الدولار أمام الليرة السورية في السوق السوداء.. إليكم الأرقام الجديدة
Lebanon 24
18-08-2025
|
06:28
photos
ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة
السورية
في السوق السوداء اليوم الاثنين، فيما استقر سعر العملة السورية في التعاملات الرسمية وفقا لنشرة مصرف
سوريا
المركزي.
وبحسب موقع "الليرة اليوم"، المعني بمتابعة السوق الموازية في سوريا بلغ سعر صرف الدولار في المحافظات السورية كتالي:
دمشق
وحلب وإدلب: سجل سعر الدولار 11100 ليرة للشراء و11150 ليرة للمبيع.
الحسكة: سجل سعر الدولار 11450 ليرة للشراء و11500 ليرة للمبيع
