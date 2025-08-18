Advertisement

إقتصاد

صعود الدولار أمام الليرة السورية في السوق السوداء.. إليكم الأرقام الجديدة

Lebanon 24
18-08-2025 | 06:28
ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في السوق السوداء اليوم الاثنين، فيما استقر سعر العملة السورية في التعاملات الرسمية وفقا لنشرة مصرف سوريا المركزي.
وبحسب موقع "الليرة اليوم"، المعني بمتابعة السوق الموازية في سوريا بلغ سعر صرف الدولار في المحافظات السورية كتالي:

دمشق وحلب وإدلب: سجل سعر الدولار 11100 ليرة للشراء و11150 ليرة للمبيع.
الحسكة: سجل سعر الدولار 11450 ليرة للشراء و11500 ليرة للمبيع
 
