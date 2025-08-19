28
أسعار الذهب ترتفع.. كم سجلت؟
Lebanon 24
19-08-2025
|
05:55
سجلت أسعار
الذهب
ارتفاعا، خلال تعاملات الثلاثاء، بفعل تراجع الدولار ووسط توقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة قبل كلمة مرتقبة لرئيس
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
(البنك المركزي الأميركي).
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3336.88 دولار للأونصة (الأوقية).
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 3381.20 دولار، بحسب بيانات وكالة
رويترز
.
ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة مما جعل الذهب
أقل تكلفة
لحائزي العملات الأخرى. (سكاي نيوز عربية)
