أسعار الذهب ترتفع.. كم سجلت؟

سجلت أسعار ارتفاعا، خلال تعاملات الثلاثاء، بفعل تراجع الدولار ووسط توقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة قبل كلمة مرتقبة لرئيس (البنك المركزي الأميركي).

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3336.88 دولار للأونصة (الأوقية).



وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 3381.20 دولار، بحسب بيانات وكالة .



ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة مما جعل الذهب لحائزي العملات الأخرى. (سكاي نيوز عربية)