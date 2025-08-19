Advertisement

إقتصاد

أسعار الذهب ترتفع.. كم سجلت؟

Lebanon 24
19-08-2025 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1406469-638912050804800930.jpg
Doc-P-1406469-638912050804800930.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الثلاثاء، بفعل تراجع الدولار ووسط توقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة قبل كلمة مرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
Advertisement
 
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3336.88 دولار للأونصة (الأوقية).

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 3381.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. كم سجلت؟
lebanon 24
19/08/2025 20:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. إليكم كم أصبحت
lebanon 24
19/08/2025 20:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في أسعار الذهب
lebanon 24
19/08/2025 20:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد موجة التهديدات الجمركية.. ارتفاع في اسعار الذهب
lebanon 24
19/08/2025 20:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:27 | 2025-08-19
08:59 | 2025-08-19
08:15 | 2025-08-19
06:49 | 2025-08-19
02:52 | 2025-08-19
02:11 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24