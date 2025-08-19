28
بيروت
30
طرابلس
27
صور
29
جبيل
28
صيدا
30
جونية
23
النبطية
21
زحلة
23
بعلبك
19
بشري
25
بيت الدين
24
كفردبيان
إقتصاد
تراجع أسهم الدفاع الأوروبية مع احتمالية وقف التصعيد في أوكرانيا
Lebanon 24
19-08-2025
16:05
تراجعت أسهم شركات قطاع الدفاع في البورصات الأوروبية اليوم، متأثرة بأنباء القمة المحتملة بين
روسيا
وأوكرانيا، إذ قد يؤدي أي وقف للتصعيد إلى انخفاض الطلب على الأصول المرتبطة بالأنشطة العسكرية.
وانخفضت أسهم القطاع بنحو 0.7%، وسجلت أسهم مجموعات رينك ورينميتال وهينسولت تراجعًا بين 1.9% و3.2%.
وقال
مايكل
أرون
، كبير استراتيجيي الاستثمار في "
ستيت
ستريت": "إذا حدث تقدم في المحادثات، أعتقد أن الأسهم الأوروبية ستكون الفائز الأكبر، بما في ذلك الشركات الصناعية وشركات البناء ومواد إعادة البناء والشركات المالية". وأضاف أن أسهم قطاعي الطاقة والدفاع قد تكون الخاسرة بعد المكاسب الأخيرة التي حققتها.
