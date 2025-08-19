Advertisement

إقتصاد

تراجع أسهم الدفاع الأوروبية مع احتمالية وقف التصعيد في أوكرانيا

Lebanon 24
19-08-2025 | 16:05
A-
A+
Doc-P-1406701-638912429967254851.jpg
Doc-P-1406701-638912429967254851.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تراجعت أسهم شركات قطاع الدفاع في البورصات الأوروبية اليوم، متأثرة بأنباء القمة المحتملة بين روسيا وأوكرانيا، إذ قد يؤدي أي وقف للتصعيد إلى انخفاض الطلب على الأصول المرتبطة بالأنشطة العسكرية.
Advertisement

وانخفضت أسهم القطاع بنحو 0.7%، وسجلت أسهم مجموعات رينك ورينميتال وهينسولت تراجعًا بين 1.9% و3.2%.

وقال مايكل أرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في "ستيت ستريت": "إذا حدث تقدم في المحادثات، أعتقد أن الأسهم الأوروبية ستكون الفائز الأكبر، بما في ذلك الشركات الصناعية وشركات البناء ومواد إعادة البناء والشركات المالية". وأضاف أن أسهم قطاعي الطاقة والدفاع قد تكون الخاسرة بعد المكاسب الأخيرة التي حققتها.
مواضيع ذات صلة
تراجع أسهم أبل يضعها في مأزق مع المستثمرين!
lebanon 24
20/08/2025 02:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: مستعدون لجميع الاحتمالات بشأن التفاوض التجاري مع واشنطن بما فيها التدابير المضادة المحتملة
lebanon 24
20/08/2025 02:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي يحذر الاتحاد الأوروبي من النهج المدمر لدول أوروبية ودورها في التصعيد
lebanon 24
20/08/2025 02:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع الأسهم اليابانية متأثرة بهبوط شركات التكنولوجيا الأميركية
lebanon 24
20/08/2025 02:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:25 | 2025-08-19
14:38 | 2025-08-19
14:00 | 2025-08-19
11:27 | 2025-08-19
08:59 | 2025-08-19
08:15 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24