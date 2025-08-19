تراجع أسهم الدفاع الأوروبية مع احتمالية وقف التصعيد في أوكرانيا

Advertisement

تراجعت أسهم شركات قطاع الدفاع في البورصات الأوروبية اليوم، متأثرة بأنباء القمة المحتملة بين وأوكرانيا، إذ قد يؤدي أي وقف للتصعيد إلى انخفاض الطلب على الأصول المرتبطة بالأنشطة العسكرية.وانخفضت أسهم القطاع بنحو 0.7%، وسجلت أسهم مجموعات رينك ورينميتال وهينسولت تراجعًا بين 1.9% و3.2%.وقال ، كبير استراتيجيي الاستثمار في " ستريت": "إذا حدث تقدم في المحادثات، أعتقد أن الأسهم الأوروبية ستكون الفائز الأكبر، بما في ذلك الشركات الصناعية وشركات البناء ومواد إعادة البناء والشركات المالية". وأضاف أن أسهم قطاعي الطاقة والدفاع قد تكون الخاسرة بعد المكاسب الأخيرة التي حققتها.