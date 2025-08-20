30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مع صعود الدولار.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع
Lebanon 24
20-08-2025
|
00:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار
الذهب
إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون
ندوة جاكسون هول
التي يعقدها
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
هذا الأسبوع سعيًا لمؤشرات حول مسار السياسة النقدية.
Advertisement
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3313.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ الأول من آب.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 3355.50 دولار، وفق "
رويترز
".
مواضيع ذات صلة
أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين
Lebanon 24
أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين
20/08/2025 12:11:09
20/08/2025 12:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بفعل قوة الدولار وتهديدات ترامب.. الذهب يتراجع قرب أدنى مستوى في أسبوع
Lebanon 24
بفعل قوة الدولار وتهديدات ترامب.. الذهب يتراجع قرب أدنى مستوى في أسبوع
20/08/2025 12:11:09
20/08/2025 12:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع
Lebanon 24
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع
20/08/2025 12:11:09
20/08/2025 12:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد حرب ترامب التجارية
Lebanon 24
الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد حرب ترامب التجارية
20/08/2025 12:11:09
20/08/2025 12:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
روسيا: سنزيل المزيد من الحواجز أمام التجارة مع الهند
Lebanon 24
روسيا: سنزيل المزيد من الحواجز أمام التجارة مع الهند
02:56 | 2025-08-20
20/08/2025 02:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع كبير في أسهم العملات المشفرة
Lebanon 24
تراجع كبير في أسهم العملات المشفرة
01:47 | 2025-08-20
20/08/2025 01:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط تعثر محادثات السلام الأوكرانية.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
وسط تعثر محادثات السلام الأوكرانية.. ارتفاع في أسعار النفط
23:42 | 2025-08-19
19/08/2025 11:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في عام واحد فقط… أرباح هذه الشركة للتعدين تتجاوز 9 مليارات دولار
Lebanon 24
في عام واحد فقط… أرباح هذه الشركة للتعدين تتجاوز 9 مليارات دولار
23:00 | 2025-08-19
19/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع أسهم الدفاع الأوروبية مع احتمالية وقف التصعيد في أوكرانيا
Lebanon 24
تراجع أسهم الدفاع الأوروبية مع احتمالية وقف التصعيد في أوكرانيا
16:05 | 2025-08-19
19/08/2025 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
14:30 | 2025-08-19
19/08/2025 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
06:29 | 2025-08-19
19/08/2025 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاقة الشمسية تخلف جبلاً من النفايات القاتلة.. "ذهب سام" يفتك باللبنانيين
Lebanon 24
الطاقة الشمسية تخلف جبلاً من النفايات القاتلة.. "ذهب سام" يفتك باللبنانيين
11:30 | 2025-08-19
19/08/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
10:31 | 2025-08-19
19/08/2025 10:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
10:18 | 2025-08-19
19/08/2025 10:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:56 | 2025-08-20
روسيا: سنزيل المزيد من الحواجز أمام التجارة مع الهند
01:47 | 2025-08-20
تراجع كبير في أسهم العملات المشفرة
23:42 | 2025-08-19
وسط تعثر محادثات السلام الأوكرانية.. ارتفاع في أسعار النفط
23:00 | 2025-08-19
في عام واحد فقط… أرباح هذه الشركة للتعدين تتجاوز 9 مليارات دولار
16:05 | 2025-08-19
تراجع أسهم الدفاع الأوروبية مع احتمالية وقف التصعيد في أوكرانيا
15:25 | 2025-08-19
بعد الضمانات الأمنية لأوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار العقوبات على روسيا
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
20/08/2025 12:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
20/08/2025 12:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
20/08/2025 12:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24