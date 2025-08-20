Advertisement

إقتصاد

مع صعود الدولار.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع

Lebanon 24
20-08-2025 | 00:45
A-
A+
Doc-P-1406820-638912800470018415.jpg
Doc-P-1406820-638912800470018415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون ندوة جاكسون هول التي يعقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع سعيًا لمؤشرات حول مسار السياسة النقدية.
Advertisement

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3313.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ الأول من  آب.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم  كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 3355.50 دولار، وفق "رويترز".
مواضيع ذات صلة
أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين
lebanon 24
20/08/2025 12:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بفعل قوة الدولار وتهديدات ترامب.. الذهب يتراجع قرب أدنى مستوى في أسبوع
lebanon 24
20/08/2025 12:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع
lebanon 24
20/08/2025 12:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد حرب ترامب التجارية
lebanon 24
20/08/2025 12:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:56 | 2025-08-20
01:47 | 2025-08-20
23:42 | 2025-08-19
23:00 | 2025-08-19
16:05 | 2025-08-19
15:25 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24