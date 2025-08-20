مع صعود الدولار.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع

Advertisement

تراجعت أسعار إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون التي يعقدها هذا الأسبوع سعيًا لمؤشرات حول مسار السياسة النقدية.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3313.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ الأول من آب.وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 3355.50 دولار، وفق " ".