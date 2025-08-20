تراجع كبير في أسهم العملات المشفرة

Advertisement

شهدت أسهم شركات العملات المشفرة تراجعاً حاداً خلال تداولات الثلاثاء، مع اتجاه المستثمرين إلى التخلي عن الأصول عالية المخاطر وسط حالة من الترقب في .وتراجعت أسهم منصات التداول " بيس" و"إيتورو" بأكثر من 5% و6% على التوالي، فيما هبطت أسهم "روبنهود" و"بوليش" بأكثر من 6%. أما شركة "غالاكسي ديجيتال" للخدمات المالية فقد خسرت 10% من قيمتها السوقية.وفي قطاع الخزينة الرقمية، سجلت شركات مثل "ستراتيجي" و"شارب لينك" و"بيت ماين إيميرجن" و"ديفاي ديفلوبمنت" خسائر تراوحت بين 7% و13%. كما تراجعت شركة "سيركل"، المصدرة للعملة المستقرة، بنسبة 4.5%، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".