30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تراجع كبير في أسهم العملات المشفرة
Lebanon 24
20-08-2025
|
01:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت أسهم شركات العملات المشفرة تراجعاً حاداً خلال تداولات الثلاثاء، مع اتجاه المستثمرين إلى التخلي عن الأصول عالية المخاطر وسط حالة من الترقب في
الأسواق العالمية
.
Advertisement
وتراجعت أسهم منصات التداول "
كوين
بيس" و"إيتورو" بأكثر من 5% و6% على التوالي، فيما هبطت أسهم "روبنهود" و"بوليش" بأكثر من 6%. أما شركة "غالاكسي ديجيتال" للخدمات المالية فقد خسرت 10% من قيمتها السوقية.
وفي قطاع الخزينة الرقمية، سجلت شركات مثل "ستراتيجي" و"شارب لينك" و"بيت ماين إيميرجن" و"ديفاي ديفلوبمنت" خسائر تراوحت بين 7% و13%. كما تراجعت شركة "سيركل"، المصدرة للعملة المستقرة، بنسبة 4.5%، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".
مواضيع ذات صلة
"كوين بيس": سهم العملات المشفرة القيادي تحت الضغط وسط تصاعد المنافسة
Lebanon 24
"كوين بيس": سهم العملات المشفرة القيادي تحت الضغط وسط تصاعد المنافسة
20/08/2025 12:11:16
20/08/2025 12:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أفضل منصات تبادل العملات المشفرة في 2025
Lebanon 24
أفضل منصات تبادل العملات المشفرة في 2025
20/08/2025 12:11:16
20/08/2025 12:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الكونغرس يقرّ تشريعات تاريخية لتنظيم العملات المشفرة
Lebanon 24
الكونغرس يقرّ تشريعات تاريخية لتنظيم العملات المشفرة
20/08/2025 12:11:16
20/08/2025 12:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع أسهم الدفاع الأوروبية مع احتمالية وقف التصعيد في أوكرانيا
Lebanon 24
تراجع أسهم الدفاع الأوروبية مع احتمالية وقف التصعيد في أوكرانيا
20/08/2025 12:11:16
20/08/2025 12:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
روسيا: سنزيل المزيد من الحواجز أمام التجارة مع الهند
Lebanon 24
روسيا: سنزيل المزيد من الحواجز أمام التجارة مع الهند
02:56 | 2025-08-20
20/08/2025 02:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مع صعود الدولار.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع
Lebanon 24
مع صعود الدولار.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع
00:45 | 2025-08-20
20/08/2025 12:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط تعثر محادثات السلام الأوكرانية.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
وسط تعثر محادثات السلام الأوكرانية.. ارتفاع في أسعار النفط
23:42 | 2025-08-19
19/08/2025 11:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في عام واحد فقط… أرباح هذه الشركة للتعدين تتجاوز 9 مليارات دولار
Lebanon 24
في عام واحد فقط… أرباح هذه الشركة للتعدين تتجاوز 9 مليارات دولار
23:00 | 2025-08-19
19/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع أسهم الدفاع الأوروبية مع احتمالية وقف التصعيد في أوكرانيا
Lebanon 24
تراجع أسهم الدفاع الأوروبية مع احتمالية وقف التصعيد في أوكرانيا
16:05 | 2025-08-19
19/08/2025 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
14:30 | 2025-08-19
19/08/2025 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
06:29 | 2025-08-19
19/08/2025 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاقة الشمسية تخلف جبلاً من النفايات القاتلة.. "ذهب سام" يفتك باللبنانيين
Lebanon 24
الطاقة الشمسية تخلف جبلاً من النفايات القاتلة.. "ذهب سام" يفتك باللبنانيين
11:30 | 2025-08-19
19/08/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
10:31 | 2025-08-19
19/08/2025 10:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
10:18 | 2025-08-19
19/08/2025 10:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:56 | 2025-08-20
روسيا: سنزيل المزيد من الحواجز أمام التجارة مع الهند
00:45 | 2025-08-20
مع صعود الدولار.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع
23:42 | 2025-08-19
وسط تعثر محادثات السلام الأوكرانية.. ارتفاع في أسعار النفط
23:00 | 2025-08-19
في عام واحد فقط… أرباح هذه الشركة للتعدين تتجاوز 9 مليارات دولار
16:05 | 2025-08-19
تراجع أسهم الدفاع الأوروبية مع احتمالية وقف التصعيد في أوكرانيا
15:25 | 2025-08-19
بعد الضمانات الأمنية لأوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار العقوبات على روسيا
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
20/08/2025 12:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
20/08/2025 12:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
20/08/2025 12:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24