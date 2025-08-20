Advertisement

إقتصاد

العجز التجاري الأميركي يتسع بنسبة 27.4% خلال النصف الأول من 2025

Lebanon 24
20-08-2025 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1406961-638912987119907732.png
Doc-P-1406961-638912987119907732.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت بيانات رسمية أن العجز في تجارة السلع الأميركية من كانون الثاني إلى حزيران 2025 بلغ نحو 735.45 مليار دولار، مقابل 577.30 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، بزيادة قدرها 158.15 مليار دولار أو 27.4%.
Advertisement

وجاء هذا الاتساع مدفوعًا بارتفاع الواردات الإجمالية 13.3% لتصل إلى 1.825 تريليون دولار، مقابل 1.611 تريليون دولار في النصف الأول من 2024.

وفي المقابل، ارتفعت الصادرات الأميركية 5.4% إلى 1.090 تريليون دولار، مقارنة بـ1.034 تريليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن صادرات الأغذية والمشروبات تراجعت قليلًا إلى 80.70 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات المستلزمات الصناعية إلى 387.08 مليار دولار.

كما انخفضت واردات السلع في يونيو إلى 264.99 مليار دولار مقارنة بشهر مايو، فيما ارتفعت واردات الأغذية والمشروبات إلى 113.66 مليار دولار، ما يعكس نشاطًا متزايدًا في القطاعات الإنتاجية والصناعية الأميركية.
 
مواضيع ذات صلة
اتساع العجز التجاري في دولة عربية بنسبة 18.4%... ما الأسباب؟
lebanon 24
20/08/2025 19:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية الألمانية: ارتفاع عدد حالات الترحيل إلى 11800 في النصف الأول من 2025
lebanon 24
20/08/2025 19:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأرقام... إليكم نسبة عجز الموازنة الفرنسية خلال النصف الأول من العام
lebanon 24
20/08/2025 19:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
في تركيا... العجز التجاري يرتفع رغم نمو الصادرات
lebanon 24
20/08/2025 19:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:51 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:30 | 2025-08-20
10:51 | 2025-08-20
10:00 | 2025-08-20
09:00 | 2025-08-20
08:30 | 2025-08-20
08:07 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24