إقتصاد
العجز التجاري الأميركي يتسع بنسبة 27.4% خلال النصف الأول من 2025
Lebanon 24
20-08-2025
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت بيانات رسمية أن العجز في تجارة السلع الأميركية من كانون الثاني إلى حزيران 2025 بلغ نحو 735.45 مليار دولار، مقابل 577.30 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، بزيادة قدرها 158.15 مليار دولار أو 27.4%.
وجاء هذا الاتساع مدفوعًا بارتفاع الواردات الإجمالية 13.3% لتصل إلى 1.825 تريليون دولار، مقابل 1.611 تريليون دولار في النصف الأول من 2024.
وفي المقابل، ارتفعت الصادرات الأميركية 5.4% إلى 1.090 تريليون دولار، مقارنة بـ1.034 تريليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن صادرات الأغذية والمشروبات تراجعت قليلًا إلى 80.70 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات المستلزمات الصناعية إلى 387.08 مليار دولار.
كما انخفضت واردات السلع في يونيو إلى 264.99 مليار دولار مقارنة بشهر
مايو
، فيما ارتفعت واردات الأغذية والمشروبات إلى 113.66 مليار دولار، ما يعكس نشاطًا متزايدًا في القطاعات الإنتاجية والصناعية الأميركية.
