إقتصاد

استثمار بملياري دولار.. جونسون آند جونسون توسّع حضورها الصناعي في نورث كارولاينا

Lebanon 24
21-08-2025 | 07:30
أعلنت شركة جونسون آند جونسون عن التزام استثماري ضخم بقيمة ملياري دولار على مدى عشر سنوات، لبناء منشأة تصنيع متطورة في موقع تابع لشركة فوجي فيلم بمدينة هولي سبرينغز في ولاية نورث كارولاينا الأميركية.
وبحسب بيان الشركة الصادر الخميس، ستقام المنشأة على مساحة تتجاوز 160 ألف قدم مربعة، ومن المتوقع أن تعزز القدرات التصنيعية للشركة داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى توفير 120 وظيفة جديدة.

ويأتي هذا الاستثمار في إطار استراتيجية الشركة لتوطين تصنيع أدويتها المتقدمة في السوق الأميركي، بما يسهم في تلبية احتياجات المرضى محلياً وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية. كما كشفت الشركة عن خطط لإنشاء مرافق تصنيع إضافية وتوسيع مواقعها القائمة.

ويعكس المشروع الثقة في سوق العمل والبنية التحتية في نورث كارولاينا، التي تشهد نمواً متسارعاً في قطاع الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية. وفي موازاة ذلك، تواصل الشركة أعمال بناء منشأة أخرى في مدينة ويلسون بالولاية ستوفر أكثر من 500 وظيفة دائمة وما يقارب 5 آلاف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء.

وكانت جونسون آند جونسون قد أعلنت في آذار 2025 عن خطة استثمارية أوسع بقيمة 55 مليار دولار خلال أربع سنوات لدعم التصنيع والأبحاث والتطوير في الولايات المتحدة، تشمل مجالات الأورام، علوم الأعصاب، أمراض المناعة، أمراض القلب والجراحة الروبوتية.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوات تعكس التزامها بتعزيز حضورها في أكبر أسواقها العالمية، وضمان استدامة سلاسل الإمداد الطبية عبر بناء بنية تحتية قوية لتطوير وتصنيع العلاجات الحديثة.
 
(CNN إقتصادية)
