منذ جائحة كورونا.. لندن تسجل أول انخفاض في الإيجارات
Lebanon 24
21-08-2025
|
08:30
photos
تراجعت تكلفة إيجار المساكن الخاصة في
لندن
للمرة الأولى منذ عام 2021، في إشارة إلى تراجع حدة أزمة تكاليف المعيشة في العاصمة
البريطانية
.
وحسب بيانات
مكتب الإحصاءات الوطني
الصادرة أمس الأربعاء، انخفضت تكلفة الإيجارات بنسبة 0.1% لتصل إلى متوسط 2250 جنيهاً إسترلينياً (3036 دولاراً) شهرياً، لتسجل أول تراجع منذ
تموز
2021.
ورغم أن التراجع طفيف، إلا أنه يمثل نقطة تحول بعد أربع
سنوات من
الزيادات المتواصلة التي رفعت الإيجارات إلى نحو 30% أعلى من مستويات ما قبل
الجائحة
.
وبحسب جمعية وكلاء التأجير السكني "بروبرتي مارك"، ارتفع عدد العقارات المعروضة للإيجار في القطاع الخاص إلى أكثر من 46 ألف عقار في يوليو، بزيادة 14% عن العام السابق، بينما أظهر مسح منفصل تباطؤاً في طلب المستأجرين خلال الأشهر الأخيرة.
(إقتصاد سكاي نيوز)
