منذ جائحة كورونا.. لندن تسجل أول انخفاض في الإيجارات

تراجعت تكلفة إيجار المساكن الخاصة في للمرة الأولى منذ عام 2021، في إشارة إلى تراجع حدة أزمة تكاليف المعيشة في العاصمة .وحسب بيانات الصادرة أمس الأربعاء، انخفضت تكلفة الإيجارات بنسبة 0.1% لتصل إلى متوسط 2250 جنيهاً إسترلينياً (3036 دولاراً) شهرياً، لتسجل أول تراجع منذ 2021.ورغم أن التراجع طفيف، إلا أنه يمثل نقطة تحول بعد أربع الزيادات المتواصلة التي رفعت الإيجارات إلى نحو 30% أعلى من مستويات ما قبل .وبحسب جمعية وكلاء التأجير السكني "بروبرتي مارك"، ارتفع عدد العقارات المعروضة للإيجار في القطاع الخاص إلى أكثر من 46 ألف عقار في يوليو، بزيادة 14% عن العام السابق، بينما أظهر مسح منفصل تباطؤاً في طلب المستأجرين خلال الأشهر الأخيرة.