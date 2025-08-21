29
اقتصاد النرويج يتفوق على التوقعات ويضغط على البنك المركزي
Lebanon 24
21-08-2025
|
13:11
أدهش الاقتصاد النرويجي الجميع لنموه بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثاني على التوالي، ما تسبب في زيادة الضغط على
البنك المركزي النرويجي
لإعادة النظر في خططه الخاصة بتقديم المزيد من التيسير النقدي.
وأفادت وكالة "
بلومبرغ
نيوز"، الخميس، بارتفاع إجمالي الناتج المحلي للبر
الرئيسي
، الذي يستثني قطاع الطاقة البحرية النرويجي، بنسبة 0.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام، أي خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو، بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.
وجاء الارتفاع رغم تباطؤ الاقتصاد عن النمو المعدل بنسبة 1.2 بالمئة خلال الربع السابق من العام، بحسب ما ورد في البيانات الصادرة عن
مكتب الإحصاء
، الخميس.
وتأتي النتيجة متجاوزة أعلى تقديرات للمحللين في استطلاع أجرته "بلومبرغ".
وكان متوسط تقديرات المحللين هو تحقيق نمو بنسبة 0.3 بالمئة، وهو نفس توقع
البنك المركزي
النرويجي (نورجس بنك). (سكاي نيوز)
