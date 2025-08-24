Advertisement

إقتصاد

رسوم أميركية جديدة تهدد الصناعات الأوروبية

Lebanon 24
24-08-2025 | 23:00
توسّع القطاع الصناعي الأوروبي بدعم البحث عن أسواق بديلة بعيدًا عن السوق الأميركية لتفادي الرسوم الحمائية، وفق ما أوضح عبدالله حسام، مستشار تطوير الأعمال وعضو المجلس التجاري العالمي.
وأشار حسام في حديثه إلى "العربية"، إلى أن هذه المرحلة تمثل خروجًا من "عنق الزجاجة" لبعض الأسواق الأوروبية، حيث يتركز التوجه نحو الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافةً إلى أسواق بعيدة لم تكن على الخريطة سابقًا.

ولفت إلى أن الرسوم الأميركية المفروضة بنسبة 15% قد تعرقل بعض الصناعات الأوروبية مؤقتًا، خاصة تلك المعتمدة على التصدير لواشنطن، لكنه شدد على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتبر الولايات المتحدة شريكًا استراتيجيًا، مع السعي في الوقت ذاته لتفعيل سياسة "صفر إلى صفر" لتعزيز المرونة الصناعية.
