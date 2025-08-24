رسوم أميركية جديدة تهدد الصناعات الأوروبية

Advertisement

توسّع القطاع الصناعي بدعم البحث عن أسواق بديلة بعيدًا عن السوق الأميركية لتفادي الرسوم الحمائية، وفق ما أوضح عبدالله حسام، مستشار تطوير الأعمال وعضو المجلس التجاري العالمي.وأشار حسام في حديثه إلى "العربية"، إلى أن هذه المرحلة تمثل خروجًا من "عنق الزجاجة" لبعض الأسواق الأوروبية، حيث يتركز التوجه نحو وأفريقيا، إضافةً إلى أسواق بعيدة لم تكن على الخريطة سابقًا.ولفت إلى أن الرسوم الأميركية المفروضة بنسبة 15% قد تعرقل بعض الصناعات الأوروبية مؤقتًا، خاصة تلك المعتمدة على التصدير لواشنطن، لكنه شدد على أن لا يزال يعتبر شريكًا استراتيجيًا، مع السعي في الوقت ذاته لتفعيل سياسة "صفر إلى صفر" لتعزيز المرونة الصناعية.