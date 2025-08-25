Advertisement

إقتصاد

وسط ارتفاع الدولار.. تراجع في أسعار الذهب

Lebanon 24
25-08-2025 | 01:48
سجلت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا اليوم الاثنين في ظل صعود تدريجي للدولار فيما عززت توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية المعدن النفيس وأوقفت تراجعه الحاد بعد تلميح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3364.25 دولار للأونصة بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 11 آب. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3% إلى 3409.80 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار 0.2% مقابل العملات المنافسة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين الأجانب، نقلاً عن وكالة "رويترز".
