وسط ارتفاع الدولار.. تراجع في أسعار الذهب

سجلت أسعار انخفاضا طفيفا اليوم الاثنين في ظل صعود تدريجي للدولار فيما عززت توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية المعدن النفيس وأوقفت تراجعه الحاد بعد تلميح رئيس (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة.وبحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش، في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3364.25 دولار للأونصة بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 11 آب. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3% إلى 3409.80 دولار.ارتفع مؤشر الدولار 0.2% مقابل العملات المنافسة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، مما جعل الذهب أقل للمشترين الأجانب، نقلاً عن وكالة " ".