29
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
15
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وسط ارتفاع الدولار.. تراجع في أسعار الذهب
Lebanon 24
25-08-2025
|
01:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت أسعار
الذهب
انخفاضا طفيفا اليوم الاثنين في ظل صعود تدريجي للدولار فيما عززت توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية المعدن النفيس وأوقفت تراجعه الحاد بعد تلميح
جيروم باول
رئيس
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة.
Advertisement
وبحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش،
نزل الذهب
في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3364.25 دولار للأونصة بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 11 آب. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3% إلى 3409.80 دولار.
ارتفع مؤشر الدولار 0.2% مقابل العملات المنافسة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، مما جعل الذهب أقل
جاذبية
للمشترين الأجانب، نقلاً عن وكالة "
رويترز
".
مواضيع ذات صلة
تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار وتوضيح ترامب موقفه من باول
Lebanon 24
تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار وتوضيح ترامب موقفه من باول
25/08/2025 10:09:23
25/08/2025 10:09:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يعوض خسائره ويرتفع بدعم من تراجع الدولار
Lebanon 24
الذهب يعوض خسائره ويرتفع بدعم من تراجع الدولار
25/08/2025 10:09:23
25/08/2025 10:09:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. إليكم كم أصبحت
25/08/2025 10:09:23
25/08/2025 10:09:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عقب اتفاق واشنطن وطوكيو.. تراجع في أسعار الذهب
Lebanon 24
عقب اتفاق واشنطن وطوكيو.. تراجع في أسعار الذهب
25/08/2025 10:09:23
25/08/2025 10:09:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
المؤشر نيكي يواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي بقيادة أسهم التكنولوجيا
Lebanon 24
المؤشر نيكي يواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي بقيادة أسهم التكنولوجيا
02:20 | 2025-08-25
25/08/2025 02:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تخفيض مرتقب في أسعار الشقق والعقارات
Lebanon 24
تخفيض مرتقب في أسعار الشقق والعقارات
02:15 | 2025-08-25
25/08/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجمات أوكرانية على مواقع للطاقة في روسيا.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
بعد هجمات أوكرانية على مواقع للطاقة في روسيا.. ارتفاع في أسعار النفط
02:05 | 2025-08-25
25/08/2025 02:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تلميح باول إلى خفض أسعار الفائدة.. الدولار يرتفع أمام اليورو
Lebanon 24
بعد تلميح باول إلى خفض أسعار الفائدة.. الدولار يرتفع أمام اليورو
01:50 | 2025-08-25
25/08/2025 01:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر أذربيجان.. إيران تأمل بدء إمدادات الغاز الروسي إليها
Lebanon 24
عبر أذربيجان.. إيران تأمل بدء إمدادات الغاز الروسي إليها
23:45 | 2025-08-24
24/08/2025 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
00:29 | 2025-08-25
25/08/2025 12:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
06:27 | 2025-08-24
24/08/2025 06:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
03:27 | 2025-08-24
24/08/2025 03:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قوة أورتاغوس في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير
Lebanon 24
عن قوة أورتاغوس في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير
13:06 | 2025-08-24
24/08/2025 01:06:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:20 | 2025-08-25
المؤشر نيكي يواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي بقيادة أسهم التكنولوجيا
02:15 | 2025-08-25
تخفيض مرتقب في أسعار الشقق والعقارات
02:05 | 2025-08-25
بعد هجمات أوكرانية على مواقع للطاقة في روسيا.. ارتفاع في أسعار النفط
01:50 | 2025-08-25
بعد تلميح باول إلى خفض أسعار الفائدة.. الدولار يرتفع أمام اليورو
23:45 | 2025-08-24
عبر أذربيجان.. إيران تأمل بدء إمدادات الغاز الروسي إليها
23:00 | 2025-08-24
رسوم أميركية جديدة تهدد الصناعات الأوروبية
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 10:09:23
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 10:09:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 10:09:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24