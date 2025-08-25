Advertisement

إقتصاد

بعد هجمات أوكرانية على مواقع للطاقة في روسيا.. ارتفاع في أسعار النفط

Lebanon 24
25-08-2025 | 02:05
ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الاثنين بعد أن كثفت أوكرانيا هجماتها على روسيا، مما أثار المخاوف من احتمال تعطل إمدادات النفط الروسية، في حين عززت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية النظرة المستقبلية للنمو العالمي والطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 00:50 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات أو 0.09% لتصل إلى 67.79 دولار، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 9 سنتات أو 0.14% إلى 63.75 دولار.

وشنّت أوكرانيا هجوما بطائرات مُسيّرة على روسيا أمس الأحد، مما أدى إلى انخفاض حاد في سعة مفاعل بإحدى أكبر محطات الطاقة النووية في روسيا، وأشعل حريقا هائلا في محطة أوست-لوغا لتصدير الوقود، وفقا لمسؤولين روس.
