بعد هجمات أوكرانية على مواقع للطاقة في روسيا.. ارتفاع في أسعار النفط

ارتفعت أسعار قليلا اليوم الاثنين بعد أن كثفت هجماتها على ، مما أثار المخاوف من احتمال تعطل إمدادات النفط الروسية، في حين عززت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية النظرة المستقبلية للنمو العالمي والطلب على الوقود.وبحلول الساعة 00:50 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات أو 0.09% لتصل إلى 67.79 دولار، وزادت العقود الآجلة لخام غرب الأميركي الوسيط 9 سنتات أو 0.14% إلى 63.75 دولار.وشنّت أوكرانيا هجوما بطائرات مُسيّرة على روسيا أمس الأحد، مما أدى إلى انخفاض حاد في سعة مفاعل بإحدى أكبر محطات الطاقة النووية في روسيا، وأشعل حريقا هائلا في محطة أوست-لوغا لتصدير الوقود، وفقا لمسؤولين روس.