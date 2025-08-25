المؤشر نيكي يواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي بقيادة أسهم التكنولوجيا

Advertisement

ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثانية على التوالي اليوم الاثنين بقيادة أسهم التكنولوجيا مع تفاعل السوق المحلي بالتفاؤل بخفض أسعار الفائدة في .صعد نيكي 0.7 بالمئة إلى 42922.33 نقطة عند استراحة منتصف النهار. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة.وكانت أسهم وأدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق أكبر المساهمين في ارتفاع نيكي حيث ارتفعت الأولى 2.9 بالمئة والثانية 1.7 بالمئة.