Advertisement

إقتصاد

المؤشر نيكي يواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي بقيادة أسهم التكنولوجيا

Lebanon 24
25-08-2025 | 02:20
A-
A+
Doc-P-1408633-638917105292722995.jpg
Doc-P-1408633-638917105292722995.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثانية على التوالي اليوم الاثنين بقيادة أسهم التكنولوجيا مع تفاعل السوق المحلي بالتفاؤل بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
Advertisement

صعد نيكي 0.7 بالمئة إلى 42922.33 نقطة عند استراحة منتصف النهار. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة.

وكانت أسهم مجموعة سوفت بنك وأدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق أكبر المساهمين في ارتفاع نيكي حيث ارتفعت الأولى 2.9 بالمئة والثانية 1.7 بالمئة.
مواضيع ذات صلة
الأسهم اليابانية تواصل الارتفاع ومؤشر نيكي يصعد للجلسة الخامسة على التوالي
lebanon 24
25/08/2025 14:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يصل إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس ترامب لليوم الثاني على التوالي (الجزيرة)
lebanon 24
25/08/2025 14:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المؤشر نيكي الياباني يتخطى 43000 نقطة
lebanon 24
25/08/2025 14:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المؤشر نيكي الياباني يتراجع متأثرا بمخاوف الرسوم الجمركية
lebanon 24
25/08/2025 14:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:12 | 2025-08-25
03:40 | 2025-08-25
03:19 | 2025-08-25
02:15 | 2025-08-25
02:05 | 2025-08-25
01:50 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24