بعد تلميحات بخفض سعر الفائدة الأميركية.. وول ستريت تتراجع

انخفضت المؤشرات الرئيسية في عند متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة عندما أشار رئيس (البنك المركزي الأميركي) إلى أن خفض سعر الفائدة ربما يكون مطروحا خلال اجتماع البنك الشهر المقبل.ونزل المؤشر الصناعي 26.5 نقطة بما يعادل 0.06% إلى 45605.25 نقطة.وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 9.2 نقطة أو 0.14% إلى 6457.67 نقطة، وفقًا لـ " ".وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 30.1 نقطة أو 0.14% إلى 21466.466 نقطة.قال رئيس الأميركي، جيروم باول، إن معدل التضخم ظل فوق المستهدف أكثر من 4 سنوات ولا يزال مصدر قلق.وأضاف في حديثه خلال مؤتمر سنوي بولاية وايومنج الأميركية نظمه (البنك المركزي الأميركي)، أن توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة عند 2% لكن لا يمكن اعتبارها مضمونة.وأوضح أن آثار الرسوم الجمركية واضحة وستتراكم في الأشهر المقبلة.وقال إن السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقاً والقرارات ستعتمد على البيانات.