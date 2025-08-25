Advertisement

إقتصاد

بعد تلميحات بخفض سعر الفائدة الأميركية.. وول ستريت تتراجع

Lebanon 24
25-08-2025 | 10:27
A-
A+
Doc-P-1408807-638917397104335631.jpg
Doc-P-1408807-638917397104335631.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة عندما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إلى أن خفض سعر الفائدة ربما يكون مطروحا خلال اجتماع البنك الشهر المقبل.
Advertisement

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 26.5 نقطة بما يعادل 0.06% إلى 45605.25 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 9.2 نقطة أو 0.14% إلى 6457.67 نقطة، وفقًا لـ "رويترز".

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 30.1 نقطة أو 0.14% إلى 21466.466 نقطة.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن معدل التضخم ظل فوق المستهدف أكثر من 4 سنوات ولا يزال مصدر قلق.

وأضاف في حديثه خلال مؤتمر سنوي بولاية وايومنج الأميركية نظمه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، أن توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة عند 2% لكن لا يمكن اعتبارها مضمونة.

وأوضح أن آثار الرسوم الجمركية واضحة وستتراكم في الأشهر المقبلة.

وقال إن السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقاً والقرارات ستعتمد على البيانات.
مواضيع ذات صلة
مؤشرات الأسهم الأميركية تتراجع على وقع تصريحات باول عقب تثبيت أسعار الفائدة
lebanon 24
25/08/2025 22:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسواق الآسيوية تتراجع مع تزايد الحذر بشأن أسعار الفائدة الأميركية
lebanon 24
25/08/2025 22:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هاماك: لا مبرر لخفض الفائدة وسط استمرار التضخم
lebanon 24
25/08/2025 22:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تلميح باول إلى خفض أسعار الفائدة.. الدولار يرتفع أمام اليورو
lebanon 24
25/08/2025 22:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:30 | 2025-08-25
15:06 | 2025-08-25
15:01 | 2025-08-25
14:25 | 2025-08-25
13:50 | 2025-08-25
13:22 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24