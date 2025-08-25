"هيوماين تشات".. أول روبوت دردشة عربي بالكامل!

Advertisement

أعلنت شركة "هيوماين"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إطلاق روبوت دردشة باللغة العربية تحت اسم "هيوماين تشات"، في خطوة اعتُبرت تاريخية في مسار العربي.وقالت الشركة، في منشور على منصة "إكس": "هيوماين تشات صُنع بفخر في ، يفهم كلماتك، ويستوعب عالمك، ويحاكي تفكيرك، ويتحدّث لهجتك". وأضافت أن الروبوت مبني على نموذج "علّام 34B"، وهو أول نموذج لغوي ضخم باللغة العربية يوصف بأنه الأكثر تقدماً على مستوى العالم العربي.طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة "هيوماين"، كتب عبر حسابه على "إكس": "اليوم يمثل لحظة فخر – ليس فقط لهيوماين بل لكل ، مع إطلاق هيوماين تشات، المدعوم بـ(نموذج) علّام 34B". وأكد أن محادثات المستخدمين وتفاعلاتهم مع الروبوت ستساهم في تحسين أدائه وتطوير النموذج بشكل مباشر.وكان ولي السعودي، ، قد أطلق شركة "هيوماين" في أيار الماضي، بهدف تطوير وإدارة حلول الذكاء الاصطناعي والاستثمار في القطاع. وتشمل أهدافها تقديم أفضل النماذج اللغوية بالعربية، وإنشاء مراكز بيانات متطورة، وتعزيز البنية التحتية للحوسبة السحابية.وفي مقابلة سابقة مع قناة "العربية"، قال أمين: "طموحنا أن نكون ضمن أهم 5 شركات في العالم في مجال مراكز البيانات. هدفنا عالمي وليس محلياً فقط، وحماسنا غير مسبوق".وتنسجم هذه الخطوة مع الاستراتيجية الوطنية السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى جعل المملكة ضمن أعلى 15 دولة عالمياً في هذا القطاع.