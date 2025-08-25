Advertisement

إقتصاد

"هيوماين تشات".. أول روبوت دردشة عربي بالكامل!

Lebanon 24
25-08-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1408857-638917446606979848.png
Doc-P-1408857-638917446606979848.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة "هيوماين"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إطلاق روبوت دردشة باللغة العربية تحت اسم "هيوماين تشات"، في خطوة اعتُبرت تاريخية في مسار الذكاء الاصطناعي العربي.
Advertisement

وقالت الشركة، في منشور على منصة "إكس": "هيوماين تشات صُنع بفخر في السعودية، يفهم كلماتك، ويستوعب عالمك، ويحاكي تفكيرك، ويتحدّث لهجتك". وأضافت أن الروبوت مبني على نموذج "علّام 34B"، وهو أول نموذج لغوي ضخم باللغة العربية يوصف بأنه الأكثر تقدماً على مستوى العالم العربي.

طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة "هيوماين"، كتب عبر حسابه على "إكس": "اليوم يمثل لحظة فخر – ليس فقط لهيوماين بل لكل المملكة، مع إطلاق هيوماين تشات، المدعوم بـ(نموذج) علّام 34B". وأكد أن محادثات المستخدمين وتفاعلاتهم مع الروبوت ستساهم في تحسين أدائه وتطوير النموذج بشكل مباشر.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق شركة "هيوماين" في أيار الماضي، بهدف تطوير وإدارة حلول الذكاء الاصطناعي والاستثمار في القطاع. وتشمل أهدافها تقديم أفضل النماذج اللغوية بالعربية، وإنشاء مراكز بيانات متطورة، وتعزيز البنية التحتية للحوسبة السحابية.

وفي مقابلة سابقة مع قناة "العربية"، قال أمين: "طموحنا أن نكون ضمن أهم 5 شركات في العالم في مجال مراكز البيانات. هدفنا عالمي وليس محلياً فقط، وحماسنا غير مسبوق".

وتنسجم هذه الخطوة مع الاستراتيجية الوطنية السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى جعل المملكة ضمن أعلى 15 دولة عالمياً في هذا القطاع.
 
(العربية)
 
مواضيع ذات صلة
مأساة في نيوجيرسي.. وفاة مسن بعد خداعه من روبوت دردشة تابع لـ"ميتا"
lebanon 24
26/08/2025 03:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مقاتل "UFC" عربي يتعرض لتشويه كامل بسبب إصابات مروعة (صور)
lebanon 24
26/08/2025 03:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو تحتضن أول "مدرسة دولية" لمسرح الدمى بمشاركة عربية
lebanon 24
26/08/2025 03:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: أول روبوت شبيه بالبشر قادر على استبدال بطاريته بنفسه!
lebanon 24
26/08/2025 03:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:25 | 2025-08-25
15:30 | 2025-08-25
15:06 | 2025-08-25
15:01 | 2025-08-25
14:25 | 2025-08-25
13:50 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24