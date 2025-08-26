31
إقتصاد
وسط مخاوف بشأن الإمدادات جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
26-08-2025
|
00:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
النفط
بنحو اثنين بالمئة، لتواصل مكاسب الأسبوع الماضي، إذ توقع متعاملون المزيد من
العقوبات
الأمريكية
على
النفط الروسي
وهجمات أوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية التي قد تعطل الإمدادات.
وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 1.07 دولار أو 1.58 بالمئة إلى 68.80 دولار، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط 1.14 دولار أو 1.79 إلى 64.80 دولار.
تابع
