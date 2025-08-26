وسط مخاوف بشأن الإمدادات جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. ارتفاع في أسعار النفط

Advertisement

ارتفعت أسعار بنحو اثنين بالمئة، لتواصل مكاسب الأسبوع الماضي، إذ توقع متعاملون المزيد من على وهجمات أوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية التي قد تعطل الإمدادات.وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 1.07 دولار أو 1.58 بالمئة إلى 68.80 دولار، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط 1.14 دولار أو 1.79 إلى 64.80 دولار.