مع تراجع الدولار.. الذهب يسجل ارتفاعاً جديداً

Advertisement

ارتفعت أسعار إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار بعد إعلان الرئيس الأميركي إقالة ، عضو (البنك المركزي الأميركي).وبحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3384.34 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ 11 آب.وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 3432.40 دولار.