مع تراجع الدولار.. الذهب يسجل ارتفاعاً جديداً
Lebanon 24
26-08-2025
|
00:44
ارتفعت أسعار
الذهب
إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار بعد إعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إقالة
ليسا كوك
، عضو
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأميركي).
وبحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3384.34 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ 11 آب.
وزادت العقود
الأمريكية
الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 3432.40 دولار.
