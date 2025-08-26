28
سويسرا تتصدر قائمة أعلى الرواتب في العالم.. وقطر الأولى عربياً
Lebanon 24
26-08-2025
|
12:30
أظهر تقرير جديد لمؤشر Numbeo لعام 2025 أن
سويسرا
ما زالت تتربع على عرش أعلى الرواتب في العالم بمتوسط
صافي
دخل شهري يبلغ 7383 دولاراً. ويُعزى ذلك إلى قوة اقتصادها المبني على الابتكار والصناعات الدقيقة مثل الساعات والأدوية، إضافة إلى نظام ضريبي معتدل وسوق عمل متطور يمنح العمال أجوراً تنافسية.
وتأتي لوكسومبورغ في المرتبة الثانية بمتوسط راتب شهري يبلغ 5506 دولارات، بفضل مكانتها كمركز مالي عالمي، وانخفاض الضرائب، والنظام الاجتماعي المتين.
أما
سنغافورة
فحلت في المركز الثالث بدخل متوسط قدره 4547 دولاراً، مستفيدة من اقتصادها القوي في مجالي التكنولوجيا والخدمات المالية.
وفي المركز الرابع جاءت أيسلندا بـ 4482 دولاراً، مدعومة باقتصاد متنوع يعتمد على
الطاقة النظيفة
والسياحة.
في حين احتلت
الولايات المتحدة
المركز الخامس
عالمياً بـ 4324 دولاراً، بفضل قوة سوق العمل في قطاعات التكنولوجيا العملاقة مثل "
غوغل
" و"أمازون" و"أبل".
الرواتب عربياً:
- قطر: تتصدر
الدول العربية
بمتوسط دخل شهري يبلغ 3615 دولاراً، مستفيدة من اقتصادها القوي المعتمد على صادرات
النفط والغاز
، إضافة إلى الإعفاء الضريبي الكامل.
-
الإمارات
: جاءت في المرتبة الثانية عربياً بمتوسط راتب 3024 دولاراً، بفضل كونها مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً يوفر فرصاً واسعة في العقارات والسياحة والخدمات المالية.
- مصر: من بين أدنى الدول في المنطقة والعالم بمتوسط راتب شهري لا يتجاوز 146.29 دولاراً، نتيجة التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وضعف القوة الشرائية.
البيانات تكشف عن فجوة كبيرة بين الدول المتقدمة والعربية، حيث تستفيد الأولى من اقتصادات قوية ونظم ضريبية مشجعة، بينما ما تزال كثير من الدول النامية تعاني من ضغوط معيشية تؤثر على مستويات الأجور.
(CNN إقتصادية)
