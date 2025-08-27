29
أسهم "انفيديا" تتراجع
27-08-2025
23:35
تراجعت أسهم "إنفيديا"، في تداولات ما بعد الإغلاق الأربعاء، مع أنّ الشركة الأميركة الرائدة في مجال أشباه الموصلات حقّقت رقم أعمال قياسيا بلغ في الربع الثاني 46,7 مليار دولار على الرغم من القيود الأميركية المفروضة على تصدير بعض رقائقها للذكاء الاصطناعي إلى
الصين
.
وما أن نشرت إنفيديا أرقامها الفصلية حتى تراجعت أسهمها بأكثر من 3 بالمئة في المبادلات الإلكترونية التي تلت إغلاق
بورصة نيويورك
الأربعاء.
وجنت المجموعة التي تتّخذ في
كاليفورنيا
مقرّا لها أرباحا صافية بلغت 26,4 مليار دولار، هي أعلى من ضعف تلك التي حقّقتها العام الماضي.
غير أن "إنفيديا" كشفت أنها لم تبع أيّا من رقائق "اتش 20" خلال الربع المنصرم. وهذه الرقائق هي وحدات معالجة صغرى أقلّ تطوّرا ومصمّمة للامتثال لقيود التصدير. (سكاي نيوز عربية)
