إقتصاد

7.5 مليار دولار استثمارات قطرية جديدة في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي

Lebanon 24
28-08-2025 | 23:00
Doc-P-1410320-638920201710600318.jpeg
Doc-P-1410320-638920201710600318.jpeg photos 0
أعلنت مصر وقطر بدء تفعيل حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة.

وناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، خلال لقاء ثنائي جمعهم اليوم بالعلمين الجديدة تفعيل الحزمة بما يعكس متانة العلاقة بين البلدين ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، أن مباحثاته مع نظيره تناولت تفعيل ومزيد من تطوير العلاقات الثنائية.

وأشار إلى تأكيد الالتزام القطري بضخ حزمة استثمارية في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، مضيفًا: هناك مشروعات محددة سيتم الإعلان عنها خلال أسابيع محدودة، في مراسم كبيرة تليق بعمق العلاقة بين البلدين الشقيقين.

وذكر أنه استعرض الفرص الواعدة في السوق المصري، والإصلاحات الجذرية التي تبنتها الدولة للتسهيل على المستثمرين، وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية، وتوفير بيئة مواتية لتعزيز دور القطاع الخاص المصري والقطري

وأكد أن توفير بيئة مواتية لتعزيز دور القطاع الخاص يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة. (روسيا اليوم)
