إقتصاد

للمرة الأولى منذ جائحة كورونا... انكماش حاد في الاقتصاد الكندي

Lebanon 24
30-08-2025 | 06:14
شهد الاقتصاد الكندي انكماشًا بنسبة 0.4% في الربع الثاني من العام على أساس ربع سنوي، مسجلاً بذلك أكبر تراجع منذ ذروة جائحة كورونا، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة الإحصائية الكندية.
ويعزى هذا التراجع إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي والاستثمارات، نتيجة فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الواردات الكندية.

وأفادت الهيئة بأن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة 0.4% في الربع الثاني من عام 2025 بعد أن كان قد نما بنسبة 0.5% في الربع الأول".

وهذا التراجع هو الأول منذ الربع الثالث من عام 2023، والأكبر منذ الربع الثاني من عام 2020.

كذلك أشارت البيانات إلى أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي جاء نتيجة انخفاض حاد في صادرات السلع، فعلى خلفية فرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية، تراجعت الصادرات الكندية بنسبة 7.5% في الربع الثاني من عام 2025 بعد أن سجلت نموًا بنسبة 1.4% في الربع الأول منه. 
