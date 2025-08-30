الدولار تحت الضغط

Advertisement

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي في آب بعد أن حقق أفضل أداء شهري له هذا العام، في وقتٍ يستعد المستثمرون لاحتمال ركود الاقتصاد الأميركي وخفض أسعار الفائدة، رغم استمرار التضخم المرتفع.مؤشر للدولار الفوري انخفض 1.7% هذا الشهر، مقلصاً مكاسبه البالغة 2.7% في يوليو، الذي كان أول شهر يسجل فيه المؤشر صعوداً منذ تولي الرئيس الأميركي منصبه.تتوقع أن يواصل الدولار، باعتباره العملة الاحتياطية العالمية، خسائره ليصل تراجعه إلى 8% هذا العام مع بروز إشارات على تباطؤ الاقتصاد واستعداد لاستئناف دورة خفض أسعار الفائدة. وفي خضم ذلك، يشكك في مصداقية ودقة البيانات الاقتصادية، ما يضعف العملة الأميركية بشكل أكبر. (بلومبيرغ)