بحث بريطاني: الرجال يحصلون على مكافآت أكثر من النساء

أظهر بحث جديد أجرته شركة برايت ماين على بيانات أكثر من 1.1 مليون موظف في 999 مؤسسة بالمملكة المتحدة أن الرجال أكثر احتمالًا للحصول على مكافآت من النساء بمعدل 1.5 مرة، كما أن قيمة مكافآتهم أعلى بـ 1.8 مرة.

Advertisement

فقد بلغ متوسط مكافأة الرجال 4,913 جنيهًا إسترلينيًا (9.5% من الراتب) مقابل 2,723 جنيهًا فقط للنساء (6% من الراتب)، ما يعني فجوة مقدارها 2190 جنيهًا. فقد بلغ متوسط مكافأة الرجال 4,913 جنيهًا إسترلينيًا (9.5% من الراتب) مقابل 2,723 جنيهًا فقط للنساء (6% من الراتب)، ما يعني فجوة مقدارها 2190 جنيهًا.

وتتسع هذه مع العمر، لتبلغ ذروتها في أوائل الخمسينيات حيث يحصل الرجال على نحو 8,693 جنيهًا مقارنة بـ 4,193 جنيهًا للنساء.



الفوارق تزداد وضوحًا عند المستويات ؛ إذ يحصل المديرون على مكافآت بمتوسط 54 ألف جنيه (33.6% من الراتب)، بينما لا تتجاوز مكافآت أصحاب الوظائف الروتينية مثل عمال النظافة أو مساعدي الطعام 535 جنيهًا (2.2%).

كما يتصدر موظفو المبيعات والتسويق القائمة بمكافآت تعادل 23.5% من رواتبهم، مقابل 1.5% فقط للعاملين في العلوم.



وقالت شيلا أتوود، رئيسة تحليلات الموارد البشرية في برايت ماين، إن المشكلة الحقيقية تكمن في الفجوة بين الجنسين، مؤكدة أن على المؤسسات مواجهة هذا الخلل بمزيد من الشفافية والإنصاف إذا كانت جادة في تحقيق شمولية وعدالة في بيئة العمل. (MI)