إقتصاد

الذهب يتهيأ لمرحلة صعود جديدة.. تحليل يكشف التفاصيل

Lebanon 24
31-08-2025 | 16:16
بحسب تحليل خبير الذهب جيم كاري (Gold Wave Trader)، فإن أسعار الذهب أنهت مرحلة تصحيحية قصيرة وتستعد لدخول موجة ارتفاع قوية قد تتراوح نسبتها بين 14% و20% حتى ربيع 2026، مع إمكانية بلوغ مستويات بين 3800 و4000 دولار للأونصة، حسب موقع "غولد ايغل".
الموجات القصيرة (10 و34 يومًا):

وأشار التحليل إلى أنّ انعكاس 22 آب فوق مستوى 3405 دولار (عقد كانون الاول 2025) أكد عودة الزخم الصعودي.

أضاف:" الذهب ما زال يحافظ على مستوى 3318.80 دولار، ما يُبقي الاتجاه الصاعد قائمًا. يُتوقع تسجيل قمة جديدة فوق 3534 دولارًا قبل نهاية الدورة الحالية".

الدورات المتوسطة (72 و154 يومًا):

حسب التحليل، القاع الأخير لدورة الـ72 يومًا كان في أيار، ما فتح المجال لصعود آب.

الثبات فوق 3318.80 يضمن استمرار الموجة، فيما يشكل مستوى 3208 دولارًا خط الدفاع الرئيسي.

أما عن الهدف المتوقع، أشار التحليل إلى أنّ ارتفاعا آخر بنسبة 14–20% حتى شباط 2026 تقريبًا.

النظرة البعيدة (4 سنوات):

حسب التحليل، الذهب قد يلامس نطاق 3800–4000 دولار قبل الدخول في تصحيح واسع النطاق (>25%) ما بين أواخر 2026 وربيع 2027.

ولفت إلى أنّ مؤشر دورة الذهب عاد مؤخرًا إلى مناطق دعم قوية أسفل خطه المرجعي، وهو ما تاريخيًا يمهّد لارتفاعات حادة.

لكن مع اقتراب المؤشر من تجاوزه للخط العلوي المرجعي، قد نشهد تصحيحًا قصير المدى قبل استئناف الارتفاع الأكبر.
