الذهب لم يعد "الملاذ الآمن" التقليدي.. لماذا؟
Lebanon 24
31-08-2025
|
23:00
photos
رغم أن
الذهب
بلغ في نيسان أعلى مستوى تاريخي ولا يزال يتداول بالقرب منه، يكشف تحليل جديد أن دوره التقليدي كـ"ملاذ آمن" في أوقات الصراع لم يعد كما كان، حسب موقع "
سكرول إن
".
التجربة التاريخية كانت تربط بين ارتفاع الذهب وانخفاض الأسهم، ما يمنحه دورًا تحوطيًا في مواجهة الأزمات الاقتصادية. لكن منذ العقدين الأخيرين، بدأ الذهب يسلك مسارًا مشابهًا للأسهم، خاصة مع انتشار صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي حوّلته إلى أصل مالي متداول مثل السندات والسلع الأخرى.
ما الذي يفسر ارتفاع الذهب الآن؟
أولا، الاضطرابات الجيوسياسية. فمن حرب
أوكرانيا
إلى توترات
الشرق الأوسط
وهجمات الحوثيين في
البحر الأحمر
، أثرت كل هذه الامور على الذهب. ذلك بالاضافة إلى سياسات
ترامب
التجارية، إذ إن تقلب الرسوم الجمركية خلق مناخًا من الغموض وعدم اليقين. من جهة أخرى كان هناك الشكوك حول الدولار، إذ تزايد توجه بعض الدول إلى تقليل الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية، ما دفع البنوك المركزية إلى شراء الذهب كبديل استراتيجي.
الخلاصة أن الذهب لم يعد يُنظر إليه باعتباره أداة تحوط ضد الأسهم بقدر ما أصبح أصلًا استثماريًا قائمًا بذاته داخل المحافظ المتنوعة. ومع ذلك، يظل احتفاظه بجاذبيته قائمًا بفضل ندرته، ومكانته في الصناعات، وقيمته المعترف بها عالميًا، ما يضمن بقاء الطلب عليه.
