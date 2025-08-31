Advertisement

إقتصاد

الذهب لم يعد "الملاذ الآمن" التقليدي.. لماذا؟

Lebanon 24
31-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1411393-638922795455304305.png
Doc-P-1411393-638922795455304305.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم أن الذهب بلغ في نيسان أعلى مستوى تاريخي ولا يزال يتداول بالقرب منه، يكشف تحليل جديد أن دوره التقليدي كـ"ملاذ آمن" في أوقات الصراع لم يعد كما كان، حسب موقع "سكرول إن".
Advertisement

التجربة التاريخية كانت تربط بين ارتفاع الذهب وانخفاض الأسهم، ما يمنحه دورًا تحوطيًا في مواجهة الأزمات الاقتصادية. لكن منذ العقدين الأخيرين، بدأ الذهب يسلك مسارًا مشابهًا للأسهم، خاصة مع انتشار صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي حوّلته إلى أصل مالي متداول مثل السندات والسلع الأخرى.

ما الذي يفسر ارتفاع الذهب الآن؟

أولا، الاضطرابات الجيوسياسية. فمن حرب أوكرانيا إلى توترات الشرق الأوسط وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، أثرت كل هذه الامور على الذهب. ذلك بالاضافة إلى  سياسات ترامب التجارية، إذ إن تقلب الرسوم الجمركية خلق مناخًا من الغموض وعدم اليقين. من جهة أخرى كان هناك الشكوك حول الدولار، إذ تزايد توجه بعض الدول إلى تقليل الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية، ما دفع البنوك المركزية إلى شراء الذهب كبديل استراتيجي.

الخلاصة أن الذهب لم يعد يُنظر إليه باعتباره أداة تحوط ضد الأسهم بقدر ما أصبح أصلًا استثماريًا قائمًا بذاته داخل المحافظ المتنوعة. ومع ذلك، يظل احتفاظه بجاذبيته قائمًا بفضل ندرته، ومكانته في الصناعات، وقيمته المعترف بها عالميًا، ما يضمن بقاء الطلب عليه.
مواضيع ذات صلة
دريان: لا حروب داخلية في لبنان ودار الفتوى ستبقى ملاذاً آمناً للجميع
lebanon 24
01/09/2025 11:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الغرق يتربص باللبنانيين.. البحر لم يعد آمنًا؟
lebanon 24
01/09/2025 11:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24
دبوسي في مؤتمر "التحول الأخضر": لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية أممية
lebanon 24
01/09/2025 11:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا لم تسبق قرارَ حصر السلاح اتصالاتٌ بـ "حزب الله"؟
lebanon 24
01/09/2025 11:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

البحر الأحمر

أوكرانيا

سكرول إن

الحوثي

جاذبية

ترامب

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:36 | 2025-09-01
01:57 | 2025-09-01
01:55 | 2025-09-01
00:57 | 2025-09-01
16:16 | 2025-08-31
16:08 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24