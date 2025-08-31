الذهب لم يعد "الملاذ الآمن" التقليدي.. لماذا؟

Advertisement

التجربة التاريخية كانت تربط بين ارتفاع الذهب وانخفاض الأسهم، ما يمنحه دورًا تحوطيًا في مواجهة الأزمات الاقتصادية. لكن منذ العقدين الأخيرين، بدأ الذهب يسلك مسارًا مشابهًا للأسهم، خاصة مع انتشار صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي حوّلته إلى أصل مالي متداول مثل السندات والسلع الأخرى.أولا، الاضطرابات الجيوسياسية. فمن حرب إلى توترات وهجمات الحوثيين في ، أثرت كل هذه الامور على الذهب. ذلك بالاضافة إلى سياسات التجارية، إذ إن تقلب الرسوم الجمركية خلق مناخًا من الغموض وعدم اليقين. من جهة أخرى كان هناك الشكوك حول الدولار، إذ تزايد توجه بعض الدول إلى تقليل الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية، ما دفع البنوك المركزية إلى شراء الذهب كبديل استراتيجي.الخلاصة أن الذهب لم يعد يُنظر إليه باعتباره أداة تحوط ضد الأسهم بقدر ما أصبح أصلًا استثماريًا قائمًا بذاته داخل المحافظ المتنوعة. ومع ذلك، يظل احتفاظه بجاذبيته قائمًا بفضل ندرته، ومكانته في الصناعات، وقيمته المعترف بها عالميًا، ما يضمن بقاء الطلب عليه.