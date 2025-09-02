هي الاولى منذ 14 عاماً.. سوريا تصدر شحنة نفظ جديدة

Advertisement

قال مسؤول سوري في قطاع الطاقة لـ" "، إن صدرت 600 ألف برميل من الخام الثقيل من ميناء طرطوس، الإثنين، وهي أول عمليات التصدير الرسمية المعروفة للنفط السوري منذ 14 عاما.وكانت سوريا تصدر 380 ألف برميل من النفط يوميا عام 2010، أي قبل عام من تحول الاحتجاجات ضد حكم إلى حرب استمرت قرابة 14 عاما دمرت اقتصاد البلاد والبنية الأساسية، بما في ذلك إنتاج النفط الخام.وأطيح في ديسمبر من العام الماضي، وتعهدت الحكومة التي جاءت إلى الحكم من بعده بإحياء الاقتصاد السوري.وقال معاون مدير للنفط والغاز بوزارة جوباسي لـ"رويترز"، إن شركة "بي سيرف إنرجي" هي التي اشترت النفط الخام الثقيل.