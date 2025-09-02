Advertisement

إقتصاد

هي الاولى منذ 14 عاماً.. سوريا تصدر شحنة نفظ جديدة

Lebanon 24
02-09-2025 | 01:02
قال مسؤول سوري في قطاع الطاقة لـ"رويترز"، إن سوريا صدرت 600 ألف برميل من النفط الخام الثقيل من ميناء طرطوس، الإثنين، وهي أول عمليات التصدير الرسمية المعروفة للنفط السوري منذ 14 عاما.
وكانت سوريا تصدر 380 ألف برميل من النفط يوميا عام 2010، أي قبل عام من تحول الاحتجاجات ضد حكم بشار الأسد إلى حرب استمرت قرابة 14 عاما دمرت اقتصاد البلاد والبنية الأساسية، بما في ذلك إنتاج النفط الخام.

وأطيح الأسد في ديسمبر من العام الماضي، وتعهدت الحكومة التي جاءت إلى الحكم من بعده بإحياء الاقتصاد السوري.

وقال معاون مدير الإدارة العامة للنفط والغاز بوزارة الطاقة السورية رياض جوباسي لـ"رويترز"، إن شركة "بي سيرف إنرجي" هي التي اشترت النفط الخام الثقيل.
