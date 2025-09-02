Advertisement

إقتصاد

مدفوعًا بضعف الدولار وتوقعات الفائدة.. الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا

Lebanon 24
02-09-2025 | 00:47
A-
A+
Doc-P-1411827-638923973630266244.jpg
Doc-P-1411827-638923973630266244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها للجلسة السادسة على خلفية ضعف الدولار وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
Advertisement

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3492.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3508.50 دولار في وقت سابق. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 1.4 بالمئة لتصل إلى 3563.40 دولار.

قال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم، “إن النتيجة الطبيعية لضعف الاقتصاد وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية تعزز المعادن الثمينة”.
مواضيع ذات صلة
عملة بتكوين تسجّل مستوى قياسياً جديداً وترتفع 2.17% في أحدث التداولات إلى 116046 دولاراً
lebanon 24
02/09/2025 09:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مع تراجع الدولار.. الذهب يسجل ارتفاعاً جديداً
lebanon 24
02/09/2025 09:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر
lebanon 24
02/09/2025 09:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يسجل اعلى مستوى منذ اكثر من شهر
lebanon 24
02/09/2025 09:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الأسواق المالية

الأمريكية

كايل رودا

المعادن

أمريكي

غرين

صعدة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:08 | 2025-09-02
01:56 | 2025-09-02
01:02 | 2025-09-02
00:03 | 2025-09-02
15:52 | 2025-09-01
15:13 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24