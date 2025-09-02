مدفوعًا بضعف الدولار وتوقعات الفائدة.. الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا

Advertisement

صعدت أسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها للجلسة السادسة على خلفية ضعف الدولار وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3492.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3508.50 دولار في وقت سابق. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 1.4 بالمئة لتصل إلى 3563.40 دولار.قال ، محلل في كابيتال دوت كوم، “إن النتيجة الطبيعية لضعف الاقتصاد وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية تعزز الثمينة”.