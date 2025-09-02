Advertisement

إقتصاد

الإيثيريوم تواصل الهبوط... والبيتكوين فوق 110 آلاف دولار

Lebanon 24
02-09-2025 | 03:50
A-
A+
Doc-P-1411876-638924071516192389.jpg
Doc-P-1411876-638924071516192389.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتدت البيتكوين بقوة في التعاملات يوم الثلاثاء، وصعدت إلى 110361 دولاراً، فيما واصلت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، تراجعها إلى ما دون 4380 دولاراً.

وتترقب أسواق العملات المشفرة صدور بيانات عن سوق العمل الأميركي هذا الأسبوع، لاختبار توقعات تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل.
Advertisement
وصعدت البيتكوين 2.57% إلى 110623 دولاراً بعدما سجلت خلال 24 ساعة الماضية مستويات دنيا عند 107255 دولاراً.

وارتفعت توقعات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي يومي 16 و17 أيلول إلى 89.7% من 80.3% قبل شهر.

وتبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة بحسب موقع كوين ماركت كاب، 3.8 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 170 مليار دولار.
مواضيع ذات صلة
10 آلاف دولار تقدمة من جنبلاط دعماً لإنشاء مركز للدفاع المدني في برجا
lebanon 24
02/09/2025 13:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاع: الذهب سيبقى فوق 3000 دولار
lebanon 24
02/09/2025 13:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أصيب بتجلطات وزاد وزنه أكثر من 110 كلغ.. فنان شاب يكشف عن إصابته بمرض غريب (صورة)
lebanon 24
02/09/2025 13:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
lebanon 24
02/09/2025 13:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

كوين ماركت كاب

الفيدرالي

جمالي

فيدرا

تيسي

دنيا

كوين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:57 | 2025-09-02
02:45 | 2025-09-02
02:08 | 2025-09-02
01:56 | 2025-09-02
01:02 | 2025-09-02
00:47 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24