الإيثيريوم تواصل الهبوط... والبيتكوين فوق 110 آلاف دولار

ارتدت البيتكوين بقوة في التعاملات يوم الثلاثاء، وصعدت إلى 110361 دولاراً، فيما واصلت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، تراجعها إلى ما دون 4380 دولاراً.



وتترقب أسواق العملات المشفرة صدور بيانات عن سوق العمل الأميركي هذا الأسبوع، لاختبار توقعات تيسير السياسة النقدية في خلال اجتماع الاحتياطي المقبل.

وصعدت البيتكوين 2.57% إلى 110623 دولاراً بعدما سجلت خلال 24 ساعة الماضية مستويات عند 107255 دولاراً.



وارتفعت توقعات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي يومي 16 و17 أيلول إلى 89.7% من 80.3% قبل شهر.



وتبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة بحسب موقع ، 3.8 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 170 مليار دولار.