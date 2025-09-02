31
الإيثيريوم تواصل الهبوط... والبيتكوين فوق 110 آلاف دولار
Lebanon 24
02-09-2025
|
03:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتدت البيتكوين بقوة في التعاملات يوم الثلاثاء، وصعدت إلى 110361 دولاراً، فيما واصلت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، تراجعها إلى ما دون 4380 دولاراً.
وتترقب أسواق العملات المشفرة صدور بيانات عن سوق العمل الأميركي هذا الأسبوع، لاختبار توقعات تيسير السياسة النقدية في
الولايات المتحدة
خلال اجتماع الاحتياطي
الفيدرالي
المقبل.
وصعدت البيتكوين 2.57% إلى 110623 دولاراً بعدما سجلت خلال 24 ساعة الماضية مستويات
دنيا
عند 107255 دولاراً.
وارتفعت توقعات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي يومي 16 و17 أيلول إلى 89.7% من 80.3% قبل شهر.
وتبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة بحسب موقع
كوين ماركت كاب
، 3.8 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 170 مليار دولار.
