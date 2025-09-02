Advertisement

إقتصاد

ارتفاع أسعار المعالجات يضع iPhone 17 تحت ضغط السوق

Lebanon 24
02-09-2025 | 23:00
من المتوقع أن تشهد أسعار الهواتف الذكية وخاصة آيفون ومنافسيها، زيادةً كبيرةً خلال الأشهر القليلة القادمة، ويعود السبب الرئيسي لهذه الزيادة إلى قرار شركة TSMC (الشركة التايوانية لتصنيع أشباه الموصلات)، وهي المورد الرئيسي للرقائق، برفع أسعارها.
وقد ذكرت الشركة، أنها تنوي رفع التكاليف بنسبة تتراوح بين 5% و10% في العام المقبل لمواجهة تحديات مثل الرسوم الجمركية الأمريكية، تقلبات السوق، وعوامل خارجية أخرى تؤثر على سلسلة التوريد العالمية.

هذا الارتفاع في التكاليف سيؤثر بشكل مباشر على الهواتف الرائدة القادمة ، فمن المرجح أن تشهد سلسلة iphone 17، خصوصاً طرازي Pro وPro Max، زيادةً في السعر قد تصل إلى 50 دولارًا عند إطلاقها المتوقع في 9 أيلول.

وبالمثل، ستتأثر هواتف السلاسل الاخرى بشكل كبير، لأنها ستستخدم معالجات تُصنع أيضاً في مصانع TSMC، ولمواجهة هذا التحدي المتزايد، تسعى كل من آبل وشركات المحمول الاخرى تقليل اعتمادهما على TSMC ، وتعمل الشركات على العودة لاستخدام معالجات Exynos الخاصة بها، في محاولة للتحكم في تكاليف الإنتاج.

كما أن آبل تعمل على تقليل اعتمادها على شركة كوالكوم، التي تعتمد في تصنيع رقائقها على TSMC ، وهذه التحركات الاستراتيجية تُظهر رغبة الشركات في الحفاظ على قدرتها التنافسية وتجنب ارتفاع الأسعار الذي قد يؤدي إلى انخفاض الطلب من قبل المستهلكين. (اليوم السابع)
