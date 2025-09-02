ارتفاع أسعار المعالجات يضع iPhone 17 تحت ضغط السوق

Advertisement

من المتوقع أن تشهد أسعار الهواتف الذكية وخاصة آيفون ومنافسيها، زيادةً كبيرةً خلال الأشهر القليلة ، ويعود السبب لهذه الزيادة إلى قرار شركة TSMC (الشركة التايوانية لتصنيع أشباه الموصلات)، وهي المورد الرئيسي للرقائق، برفع أسعارها.وقد ذكرت الشركة، أنها تنوي رفع التكاليف بنسبة تتراوح بين 5% و10% في العام المقبل لمواجهة تحديات مثل الرسوم الجمركية ، تقلبات السوق، وعوامل خارجية أخرى تؤثر على سلسلة التوريد العالمية.هذا الارتفاع في التكاليف سيؤثر بشكل مباشر على الهواتف الرائدة القادمة ، فمن المرجح أن تشهد سلسلة 17، خصوصاً طرازي Pro وPro Max، زيادةً في السعر قد تصل إلى 50 دولارًا عند إطلاقها المتوقع في 9 أيلول.وبالمثل، ستتأثر هواتف السلاسل الاخرى بشكل كبير، لأنها ستستخدم معالجات تُصنع أيضاً في مصانع TSMC، ولمواجهة هذا التحدي المتزايد، تسعى كل من آبل وشركات المحمول الاخرى تقليل اعتمادهما على TSMC ، وتعمل الشركات على العودة لاستخدام معالجات Exynos الخاصة بها، في محاولة للتحكم في تكاليف الإنتاج.كما أن آبل تعمل على تقليل اعتمادها على شركة ، التي تعتمد في تصنيع رقائقها على TSMC ، وهذه التحركات الاستراتيجية تُظهر رغبة الشركات في الحفاظ على قدرتها التنافسية وتجنب ارتفاع الأسعار الذي قد يؤدي إلى انخفاض الطلب من قبل المستهلكين. (اليوم السابع)