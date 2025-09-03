سجل ارقاماً قياسية.. الذهب يواصل صعوده

Advertisement

سجلت أسعار ارتفاعاً قياسياً الأربعاء متماسكة فوق مستوى 3500 دولار ، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة في أيلول.وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 بالمئة ليلامس مستويات 3540.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:54 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3607.60 دولار.ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 92 بالمئة أن يخفض المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 17 يلول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.ئي.