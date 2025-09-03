Advertisement

إقتصاد

سجل ارقاماً قياسية.. الذهب يواصل صعوده

Lebanon 24
03-09-2025 | 01:12
A-
A+
Doc-P-1412219-638924845663552034.jpg
Doc-P-1412219-638924845663552034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً الأربعاء متماسكة فوق مستوى 3500 دولار الرئيسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة في أيلول.
Advertisement

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 بالمئة ليلامس مستويات 3540.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:54 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3607.60 دولار.

ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 92 بالمئة أن يخفض المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 17 يلول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.ئي.
مواضيع ذات صلة
تامر: شهر تموز سجل رقما قياسيا في حجم الحاويات في مرفأ طرابلس
lebanon 24
03/09/2025 14:41:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: أزمة الجوع في غزة وصلت إلى مستويات جديدة قياسية من اليأس
lebanon 24
03/09/2025 14:41:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم الأزمات الأمنية والاقتصادية.. مرفأ بيروت يحقق أرقامًا قياسية في تموز
lebanon 24
03/09/2025 14:41:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تخطت معدلاتها.. درجات الحرارة في اليابان تسجل ارقاماً قياسية
lebanon 24
03/09/2025 14:41:09 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الاحتياطي الاتحادي

البنك المركزي

الأمريكية

الرئيسي

أمريكي

غرين

زايد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:00 | 2025-09-03
07:00 | 2025-09-03
07:00 | 2025-09-03
06:22 | 2025-09-03
06:00 | 2025-09-03
05:43 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24