إقتصاد
سجل ارقاماً قياسية.. الذهب يواصل صعوده
Lebanon 24
03-09-2025
|
01:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت أسعار
الذهب
ارتفاعاً قياسياً الأربعاء متماسكة فوق مستوى 3500 دولار
الرئيسي
، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة في أيلول.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 بالمئة ليلامس مستويات 3540.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:54 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود
الأمريكية
الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3607.60 دولار.
ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 92 بالمئة أن يخفض المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 17 يلول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.ئي.
